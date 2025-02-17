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中國跳水名將全紅嬋也看了「哪吒2」：超超超超超好看

新華社／北京17日電
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中國跳水好手全紅嬋。（新華社資料照片）
中國跳水好手全紅嬋。（新華社資料照片）

熱度不斷攀升的中國動畫電影「哪吒之魔童鬧海」（以下稱「哪吒2」）也引起了全紅嬋等奧運冠軍們的關注，他們有些已利用假期看過，有些表示想去看。

17日，「優秀運動員終身保障公益項目」首批保單發放儀式在京舉行，全紅嬋、劉洋、覃海洋等多名奧運冠軍亮相。

人氣跳水名將全紅嬋16日曾在社媒曬出一組圖片，其中分享了電影「哪吒2」的畫面，並誇獎「超超超超超好看」。此次活動中，游泳奧運冠軍覃海洋也表示自己利用空閒時間去看了這部電影，他說：「雖然沒有看「哪吒1」，但不影響觀看和理解第二部。電影很好看，動畫各方面都做得很好。」

巴黎奧運會男子吊環冠軍劉洋、雙槓冠軍鄒敬園還沒抽出時間去觀影，但他們都關注到「哪吒2」的票房在不斷刷新紀錄，並計畫有時間「也想去看看」。

據了解，大多數國家隊運動員春節期間也保持著訓練強度，只有很少幾天休息。劉洋、鄒敬園和覃海洋都表示，接下來最重要的是為11月在粵港澳三地舉辦的全運會調整好狀態，面臨新的奧運周期，今年也是關鍵一年。跳水奧運冠軍陳芋汐稱，目前自己還處在調整期，尚未投入全運會的備戰，但全運會毫無疑問是今年最重要的目標之一。

「哪吒2」票房已經突破120億元人民幣，並進入全球影史票房榜前十名。

巴黎奧運 全紅嬋 春節

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