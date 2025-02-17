外祖父當年拍的…法男攜622張日軍侵華照抵北京 想捐出

馬庫斯外公拍下的照片。（取材自齊魯晚報）

法國小伙馬庫斯·德雷特斯（Marcus Detrez），近日帶著外祖父拍攝、記錄二戰期間日軍侵華暴行的622張照片抵達北京，想將這些塵封多年的照片無償捐贈給中國。

齊魯晚報報導，馬庫斯的外祖父上世紀三○年代曾在上海生活，後來返回法國。2021年，馬庫斯在收拾外祖父的車庫時，發現了一本被保存在防水袋裡的相册，相册記錄了外祖父羅傑·皮埃爾·勞倫斯當年在上海生活的場景。此外，還有許多照片記錄了日本 侵華戰爭時期怵目驚心的暴行。

馬庫斯正在整理照片。（取材自齊魯晚報）

馬庫斯首批發現了170張相關照片，「在後續的整理中，我又發現了共計622張相關的照片。」馬庫斯說，這些照片中，有包括日軍侵華時期對上海轟炸的情景、上海四行倉庫以及日軍對平民的暴行等，大部分照片的背後，都有外祖父手寫的備註。他說，此次如果有需要，他願意將照片提供出來，積極配合國家文物局的鑒定工作。

「我們做過調查，在法國的年輕人中，幾乎沒有人知曉日軍侵華這段歷史。」馬庫斯好友士傑說，但對馬庫斯而言，這些照片意義非凡，他的家族不僅是歷史的見證者，也是參與者，而且他外祖父的兩個孩子先後被日本人殺害。這是一段沈重的歷史，所以馬庫斯更希望自己能親手捐贈、親自講述這段歷史，讓更多的人了解。