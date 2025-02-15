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「哪吒」讓她想起媽媽 女留學生返中8天、狂刷31場電影

中國新聞組／北京15日電
索菲亞提供的部分票根。(取材自上游新聞／受訪者供圖）
索菲亞提供的部分票根。(取材自上游新聞／受訪者供圖）

難忘與逝去母親一看電影「哪吒1」的回憶，安徽一名英國留學生春節時返回中國，8年假期連看31場「哪吒2」，台詞幾乎都能背下來了，每當故事裡哪吒媽媽要求哪吒抱一下的情景出現，她總是會忍不住淚如雨下。

上游新聞報導，在某社交平台，這名留學英國牛津大學的中國網友索菲亞發文稱，去年12月獲知「哪吒2」將在春節檔上映，她立刻計畫從英國回國過春節。春節期間，她幾乎全在戲院度過，共看了31場「哪吒2」，其中4場是和家人朋友一起看的。這篇貼文按讚達到1.5萬，留言超1200則。

目前家住在上海索菲亞說，她老家在安徽合肥， 「大年初一到初三，在合肥的電影院看電影。後面花了大半天時間回到上海，剩下的時間也都在上海的電影院看電影了」。

索菲亞解釋，「我和吒兒的緣分始於我的母親。」2019年她還在讀初中，那年夏天她生病住院，她媽媽推著坐在輪椅上的她一起到電影院看了「哪吒1」。 「當時我怎麼也不會想到，「哪吒1」會成為我和媽媽最後一次一起進影院看的電影」。

報導指出，在讀高三的前夕，索菲亞的媽媽意外離世，家裡也發生變故。那時，她接觸了漫畫「敖丙傳」，是這部漫畫和魔童，陪她扛過了那段艱難的時段。

索菲亞的父親王先生也表示，春節期間「她不是在電影院，就是在去電影院的路上」，父親說：「她至少看30場電影，我都陪她看了4場。」除了想念母親的原因，王先生認為，索菲亞能堅持看這麼多場，的確也喜歡裡面的人物。

不過「一天看5場」也引起一些網友質疑，「你還有睡覺時間嗎」、「一場電影算2小時，一天最多也只能看4場吧」；索菲亞解釋，「除了第一場看完彩蛋，後面基本就是正片放完就趕著看下一場，有時候會因為時間衝突沒看到片頭」。

看31場「哪吒2」總共花多少錢？索菲亞說沒有細算，「應該在2000-2500元之間吧。」她表示，如果「哪吒2」在英國上映的話，她肯定還會再去看。「不過，英國的電影票價比較貴，交通也不太方便，估計看不了那麼多場。」

索菲亞在電影院留影。(取材自上游新聞／受訪者供圖）
索菲亞在電影院留影。(取材自上游新聞／受訪者供圖）

電影院 春節 留學生

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