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抖音抄襲代碼判賠8千萬 副總稱涉事工程師離職 網友開酸

中國新聞組／北京14日電
抖音副總裁李亮稱代碼抄襲一案，是一名工程師個人行為。（取材自快科技）
抖音副總裁李亮稱代碼抄襲一案，是一名工程師個人行為。（取材自快科技）

智能視音頻服務商美攝科技13日發文稱，公司起訴字節跳動旗下抖音等8款產品代碼抄襲系列案終審勝訴，九案賠償經濟損失及合理支出共計約8266.8萬元(人民幣，約1133萬美元)。抖音集團副總裁李亮文回應，曾在美攝工作過的工程師在字節工作時，重複用了一部分他在美攝寫過的代碼，目前該員工也已經離職。但該回應引起網友批評「偷代碼還開除工程師」。

界面新聞報導，2021年5月，美攝公司發現抖音軟件的音視頻編輯處理等相關功能代碼大量抄襲美攝公司享有著作權的美攝SDK軟件，經進一步比對分析，美攝公司發現同屬於字節跳動旗下的剪映、巨量創意、Faceu激萌、圖蟲、輕顏相機、多閃、火山引擎VESDK等產品也存在軟件代碼抄襲。

美攝公司起訴字節跳動旗下抖音等8款產品代碼抄襲系列案，歷經三年七個月，最高人民法院近日作出終審判決，維持一審判決侵權認定，二審判決判令抖音公司及其關聯公司立即停止侵害美攝SDK軟件著作權的行為，向美攝公司賠禮道歉，九案賠償經濟損失及合理支出共計約8266.8萬元。

抖音集團副總裁李亮在微博回應，一名曾經在美攝工作過的工程師在字節工作期間，寫代碼時重複使用了一部分他在美攝工作時寫過的代碼（經司法鑒定，相關重複代碼占比很小，不超過美攝軟件的4%、抖音的0.8%）。這種行為，屬於嚴重違規，公司是明令禁止的，目前該員工也已經離職。

對此，不少網友批評抖音，「把人家挖過來，代碼偷了還開除人家」、「洗地團隊也真是夠噁心」、「沒有抓到大的把柄和真材實料，這家公司也告不贏抖音」、「程式碼也是創作成果，商用需謹慎」。

公開信息顯示，北京美攝網絡科技有限公司是一家智能視音頻整體解決方案服務商。服務內容包括移動端視音頻圖像智能處理、識別以及深度學習等，服務客戶涉及智能汽車、互聯網、手機、智能硬件、廣電等領域。

抖音 微博

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