才進政協的央視「新聞國臉」海霞 任河南大學副校長

有「新聞國臉」之稱的央視主播海霞，獲河南大學聘任為學術副校長。（取材自澎湃新聞）

「新聞國臉」央視新聞聯播主播海霞，近日傳出獲河南 大學聘任為學術副校長，同時獲聘為中國傳媒大學博士生導師，為家鄉及母校培育播音人才。

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綜合媒體報導，公開資料顯示，海霞出生於1972年3月，河南鄭州 人，現任中央廣播電視總台總編室播音員主持人管理中心副主任，2025年1月已增補為河南省政協委員。

海霞1993年畢業於北京廣播學院播音系（現中國傳媒大學播音主持藝術學院），直接進入中央電視台新聞部播音組工作，曾任中央電視台一套「早間新聞」、「晚間新聞」、「滾動新聞」播音員、「現在播報」主播。

2007年因主持「新聞聯播」被觀眾熟知，2008年成為全國政協委員。她還在2007年獲金話筒電視播音作品獎，2015年被評為央視「十佳播音員主持人」。

2023年5月，海霞以中央廣播電視總台央視新聞主持人、播音指導、總台總編室播音員主持人管理中心副主任的身分出席了公開活動。此外，她於2018年獲聘為國家監委特約監察員，2024年續聘。

河南大學創立於1912年，於2008年10月進入省部共建高校行列，2017年9月入選首批國家「雙一流」建設高校，2022年2月再次入選國家「雙一流」建設高校。

近年來，河南大學已先後聘任多名學術副校長。除海霞以外，該校目前共有王學路、傅聲雷、張立新、崔大祥、陳雪波等多名學術副校長。

海霞除被聘任為河南大學學術副校長，她還被聘任為中國傳媒大學博士生導師，研究領域為播音主持藝術實踐與理論、媒體語言學、國家通用語言推廣，為母校學子深造播音主持專業提供支持。

對此，有網民質疑，「主持人直接副校長，好厲害」、「副校長，勉強可以理解。學術副校長，她怎麽能承擔」、「可以想像河南大學的科研是什麽水平，悲哀」、「河南大學真的會再次降落一次嗎，對不對得起你們的創建人」。