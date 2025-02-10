隔18年再戰亞冬會 34歲徐孟桃摘金稱自己「只有18歲」

第九屆亞冬會自由式滑雪女子個人空中技巧決賽中，中國選手徐夢桃獲得冠軍。（新華社）

在9日上午舉行的哈爾濱亞冬會自由式滑雪女子個人空中技巧決賽中，34歲的老將徐夢桃順利摘得金牌，她在第一輪就跳出97.99的高分，展現絕對實力。本場比賽中，徐夢桃和3名05後中國小將迎戰來自日本和哈薩克的選手，最終，徐夢桃、陳雪錚包攬金銀牌。時隔18年再次參賽的徐夢桃，藉摘金宣示如今「只有18歲」。

中國青年報報導，18年前的2007年長春亞冬會上，年僅16歲的徐夢桃初出茅廬，便在自由式滑雪女子個人空中技巧比賽中斬獲銀牌，從此開啟了她輝煌的職業生涯。

北京冬奧會上，徐夢桃為中國自由式滑雪空中技巧女隊實現了冬奧金牌零的突破，冬奧後經歷一段調整重返賽場。但年齡和傷病的雙重困擾下「回歸」並不容易，「再恢復要吃加倍的苦，不論是身體素質還是完成難度動作或是參與雪上比賽、和新團隊磨合等各方面都是挑戰。」

徐夢桃在亞冬會自由式滑雪女子個人空中技巧中奪金。（取材自中國青年報）

但徐夢桃仍在堅持，並在今年1月的國際雪聯自由式滑雪空中技巧世界杯美國普萊西德湖站比賽中奪得賽季首金，這也是她在北京冬奧會後奪得的首個世界杯冠軍，個人世界杯冠軍數達到35個，在她看來，持續超越自己刷新的紀錄就是突破，「這就是競技體育賽場的魅力。」

時隔18年再次參加亞冬會，並且在家門口拿到了自己的第一枚亞冬會金牌，徐夢桃給自己的表現打出95分，「非常激動，非常幸福，也非常感恩」。對於年輕運動員，她表示要以身作則，用自己的專注和熱愛去感染年輕選手，她還幽默地表示，「雖然年齡上已經是老將，但從顏值、皮膚、長相、性格來看，我也就18歲而已。」