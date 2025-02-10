我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最美小龍女58歲了 李若彤近照宛如少女 自爆到墳場發呆

洛杉磯大規模掃蕩無證客 可能在2月底展開

隔18年再戰亞冬會 34歲徐孟桃摘金稱自己「只有18歲」

中國新聞組／北京10日電
第九屆亞冬會自由式滑雪女子個人空中技巧決賽中，中國選手徐夢桃獲得冠軍。（新華社）
第九屆亞冬會自由式滑雪女子個人空中技巧決賽中，中國選手徐夢桃獲得冠軍。（新華社）

在9日上午舉行的哈爾濱亞冬會自由式滑雪女子個人空中技巧決賽中，34歲的老將徐夢桃順利摘得金牌，她在第一輪就跳出97.99的高分，展現絕對實力。本場比賽中，徐夢桃和3名05後中國小將迎戰來自日本和哈薩克的選手，最終，徐夢桃、陳雪錚包攬金銀牌。時隔18年再次參賽的徐夢桃，藉摘金宣示如今「只有18歲」。

中國青年報報導，18年前的2007年長春亞冬會上，年僅16歲的徐夢桃初出茅廬，便在自由式滑雪女子個人空中技巧比賽中斬獲銀牌，從此開啟了她輝煌的職業生涯。

北京冬奧會上，徐夢桃為中國自由式滑雪空中技巧女隊實現了冬奧金牌零的突破，冬奧後經歷一段調整重返賽場。但年齡和傷病的雙重困擾下「回歸」並不容易，「再恢復要吃加倍的苦，不論是身體素質還是完成難度動作或是參與雪上比賽、和新團隊磨合等各方面都是挑戰。」

徐夢桃在亞冬會自由式滑雪女子個人空中技巧中奪金。（取材自中國青年報）
徐夢桃在亞冬會自由式滑雪女子個人空中技巧中奪金。（取材自中國青年報）

但徐夢桃仍在堅持，並在今年1月的國際雪聯自由式滑雪空中技巧世界杯美國普萊西德湖站比賽中奪得賽季首金，這也是她在北京冬奧會後奪得的首個世界杯冠軍，個人世界杯冠軍數達到35個，在她看來，持續超越自己刷新的紀錄就是突破，「這就是競技體育賽場的魅力。」

時隔18年再次參加亞冬會，並且在家門口拿到了自己的第一枚亞冬會金牌，徐夢桃給自己的表現打出95分，「非常激動，非常幸福，也非常感恩」。對於年輕運動員，她表示要以身作則，用自己的專注和熱愛去感染年輕選手，她還幽默地表示，「雖然年齡上已經是老將，但從顏值、皮膚、長相、性格來看，我也就18歲而已。」

上一則

亞冬運冰球爆衝突 2港將被毆傷 土庫曼3打架球員遭罰

下一則

江蘇官媒反思為何南京落後杭州6小龍？ 胡錫進：有勇氣

延伸閱讀

訓練又受傷…谷愛凌退出哈爾濱亞冬會 仍有望參加米蘭冬奧

訓練又受傷…谷愛凌退出哈爾濱亞冬會 仍有望參加米蘭冬奧
谷愛凌宣布因傷退出哈爾濱亞冬會

谷愛凌宣布因傷退出哈爾濱亞冬會
謝霆鋒攜兩子滑雪 三人背影照老爸差點變最矮

謝霆鋒攜兩子滑雪 三人背影照老爸差點變最矮
積雪未退 華社日落公園成新滑雪勝地

積雪未退 華社日落公園成新滑雪勝地

熱門新聞

湖南省第二人民醫院在2025年1月14日至2月22日春運期間派出72位醫師在長沙南站定點輪值，為旅客們的健康安全保駕護航。(取材自環球網 )

40歲男在長沙車站心臟驟停 20分鐘搶救醒後竟說這句話

2025-02-06 05:10
圖為李鋒去年11月8日在「國際經貿規則的綠色化重構和上海應對」學術研討會上，應邀發表題為「綠色貿易規則下的自貿試驗區提升戰略」演講。（取材自上海華略智庫微信）

中又1頂尖人才身亡、才48歲 訃告未提死因 網疑被暗殺

2025-02-06 12:24
DeepSeek橫空出世引起市場關注，不過被譽為「AI教母」的知名華裔美籍科學家李飛飛領導的團隊，以低於50美元的雲端運算成本，成功訓練出名為「s1」的人工智慧推理模型。(本報資料照片)

DeepSeek危險了？「AI教母」出手 AI模型花不到50美元

2025-02-08 02:00
中國AI新創公司DeepSeek崛起。(歐新社)

DeepSeek潘梓正曾是Nvidia實習生 哈佛教授感嘆沒留住中國人才

2025-02-06 21:12
泰國總理貝東塔的笑容背後，總有中國女保鏢嚴月霞目光如炬的身影。（視頻截圖）

為泰國女總理訪華護航 來頭不小的「最美女保鏢」現身

2025-02-07 07:30
泰國總理貝東塔（前左一）飛抵北京訪問，中國新任副外長華春瑩（中）在機場迎接。（取材自貝東塔臉書）

泰總理訪中挽信心 行前對邊境詐騙園區斷網、斷電、斷油

2025-02-06 01:30

超人氣

更多 >
封面故事／時代悲劇…半夜裝人進麻布袋 外海扔下船

封面故事／時代悲劇…半夜裝人進麻布袋 外海扔下船
川普78歲行程滿檔…6時起床忙到午夜 醒來就想這2字

川普78歲行程滿檔…6時起床忙到午夜 醒來就想這2字
馬斯克「沒從DOGE得好處」為何如此投入？川普也好奇

馬斯克「沒從DOGE得好處」為何如此投入？川普也好奇
洛城槍手對人群瘋狂掃射「超級豪宅」深夜1死5傷

洛城槍手對人群瘋狂掃射「超級豪宅」深夜1死5傷

逮捕無證客人數不如預期 川普光火 將重啟移民家庭拘留中心

逮捕無證客人數不如預期 川普光火 將重啟移民家庭拘留中心