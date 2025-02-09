溫州男春節相親看8遍「哪吒2」 都沒成…網友點出關鍵

「哪吒2」春節假期大熱，影院成了相親的好去處。（視頻截圖）

「哪吒2」在春節 假期大熱，票房驚人之餘掀起相關景區旅遊熱。但令人驚訝的是，「哪吒2」竟當起了紅娘，成為年輕人回家過年「相親」的必然節目。有一名1998年出生的溫州小伙在社交平台曬出自己的相親經歷，相親12次、看了八遍「哪吒」，相親雖沒成功，但電影的經典台詞都能背出來了。

綜合網上訊息，小伙春節相親看了八遍「哪吒2」，引發網上熱烈討論。有網民表示「看八遍同一電影太離譜了」、「原來哪吒60多億人民幣票房是這麽來的」。據了解，其中跟小伙相親的一名女方說，「本來不打算去相親的，相親對象說請看哪吒，也就勉強去了」。

另據網易號「看曉天下事」指出，小伙過年回家為了能夠成功「脫單」，就被家人安排了不少相親，可春節又沒有什麼好的約會地點，就把地方約在了電影院 和飯店，雖然俗套了一些，但至少能提供一個相對舒適的環境。

不過，事情並沒有像小伙預期的那樣順利，相親12次，其中看了八遍「哪吒2」，三遍唐探，吃了六次火鍋，以至於小伙幾乎能把「哪吒2」台詞背下來了，可相親卻都是失敗告終，小伙甚至調侃自己是溫州的「相親之王」。

有網友表示：這相親成本不低啊，吃飯看電影是標配，一次兩次還好，十幾次也不少錢。

也有網友指出關鍵點，「相親和約會真的是兩回事。相親更像是被『安排』的，大家帶著一些壓力和目的去見面，通常話題也比較死板、直接，而一場電影看下來，幾乎不會對相親起到什麼幫助，還不如找個咖啡 店這一種好好坐下來聊聊天，等雙方都覺得合適了，下一次再約會看電影也來得及。」