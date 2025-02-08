我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

私設武裝民兵 長島納蘇郡長遭起訴 反對者憂民兵與ICE合作

微博也出手了 禁止張蘭直播「清除上千造謠大S內容」

「過年是場劫難」？ 年後離婚潮 山東婚姻登記處排400號

中國新聞組／北京8日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
辦理離婚排隊人潮。（視頻截圖）
辦理離婚排隊人潮。（視頻截圖）

春節慶團圓，但也有不少怨偶決定從此分道揚鑣。據報導，山東臨沂一婚姻登記處近日人滿為患，現場排了400號，其中辦理離婚的人潮比登記結婚的多出了十幾倍。報導衝上微博熱搜，網友紛紛酸「連保守的山東人都搶著辦離婚」，「過年就是已婚人士的一場劫難」，「清醒的人愈來愈多了」。

騰訊報導，在山東臨沂的婚姻登記處出現令人矚目的景象，人潮湧動，隊伍排得蜿蜒曲折。從現場情況來看，辦理離婚業務的隊伍尤其引人注目。不少夫妻默默地站在隊伍裡，表情或是複雜，或是平靜。工作人員表示，這樣的情況是確實存在，比平時多了不少。這是因為很多外出務工者都趁著年前年後這段時期趕來辦理相關手續。

不僅僅是辦理離婚業務的，辦理結婚登記的也大有人在。工作人員還提到了一些辦理手續的細節，提交離婚申請的話，十來分鐘就能辦完，而辦理領結婚證的則需要大概三、四十分鐘。

這種現象背後反映出的是多種社會現實。一方面，對於很多外出務工者而言，春節短暫的相聚時間，既是情感交流的機會，很多人也利用這個時機重新審視自己的婚姻關係，做出抉擇。另一方面，外出務工群體數量龐大，他人滿為患的婚姻登記處景象，也是生活的真實性的一種體現。

網友熱議，「年後離婚是結婚的十幾倍，保守的大山東也悄悄的發生了改變，以前是為了孩子也得忍忍，現在是為了自己一刻不能忍」、「還以為是趕著在214之前結婚 沒想到全是忙著離婚的」、「當代中年人生活現狀，忙著賺錢，忙著離婚」、「過年就是已婚人士的一場劫難，去誰家過年，孝敬老人有沒有一碗水端平，親戚攀比老人嘮叨，都有可能成為刺破婚姻氣球的一根針」、「壓力鍋效應，春節成了矛盾的集中爆發期。平時隱藏的矛盾被放大，再加上經濟壓力、外界比較等因素，讓一些婚姻中的問題集中爆發」。

山東某婚姻登記處年後受理申請有大部分都是離婚登記。（視頻截圖）
山東某婚姻登記處年後受理申請有大部分都是離婚登記。（視頻截圖）

春節 氣球 微博

上一則

香港流感季嚴重和死亡個案增 專家認本月底才進高峰

延伸閱讀

山東樂園1招將驢變斑馬 網友舉「鼠頭鴨脖」為例：不奇怪

山東樂園1招將驢變斑馬 網友舉「鼠頭鴨脖」為例：不奇怪
台網紅牙醫劈腿名媛還休妻 鹹濕對話曝光

台網紅牙醫劈腿名媛還休妻 鹹濕對話曝光
與傳奇四分衛布雷迪離婚後 吉賽爾邦臣再當媽

與傳奇四分衛布雷迪離婚後 吉賽爾邦臣再當媽
寂寞的楓樹嶺（四）

寂寞的楓樹嶺（四）

熱門新聞

湖南省第二人民醫院在2025年1月14日至2月22日春運期間派出72位醫師在長沙南站定點輪值，為旅客們的健康安全保駕護航。(取材自環球網 )

40歲男在長沙車站心臟驟停 20分鐘搶救醒後竟說這句話

2025-02-06 05:10
圖為李鋒去年11月8日在「國際經貿規則的綠色化重構和上海應對」學術研討會上，應邀發表題為「綠色貿易規則下的自貿試驗區提升戰略」演講。（取材自上海華略智庫微信）

中又1頂尖人才身亡、才48歲 訃告未提死因 網疑被暗殺

2025-02-06 12:24
中國AI新創公司DeepSeek崛起。(歐新社)

DeepSeek潘梓正曾是Nvidia實習生 哈佛教授感嘆沒留住中國人才

2025-02-06 21:12
有網友發現，央視不僅使用蘋果電腦參演，卻有意將蘋果Logo掩蓋，而且春晚主持人私下合影時也使用蘋果手機拍照，此事被曝光後，該主持人立即刪除了相關照片。（視頻截圖）

春晚挺華為只是形式？主持群1張合照曝光全拿iPhone

2025-02-02 06:30
美國OpenAI執行長奧特曼罕見認錯，稱公司站在「歷史的錯誤一方」。（路透）

DeepSeek大受歡迎 奧特曼認錯：OpenAI站歷史錯誤一邊

2025-02-02 01:30
泰國總理貝東塔的笑容背後，總有中國女保鏢嚴月霞目光如炬的身影。（視頻截圖）

為泰國女總理訪華護航 來頭不小的「最美女保鏢」現身

2025-02-07 07:30

超人氣

更多 >
南加華女教師猥褻兩男童 發露骨照鎖教室脫衣還這樣做...

南加華女教師猥褻兩男童 發露骨照鎖教室脫衣還這樣做...
「太陽花女王」劉喬安波士頓落網 美將遣返回台

「太陽花女王」劉喬安波士頓落網 美將遣返回台
大S骨灰不會長置家中將採樹葬 小S做出決定原因曝光

大S骨灰不會長置家中將採樹葬 小S做出決定原因曝光
汪小菲「利用大S」真實動機曝光？謊言全遭命理師拆穿

汪小菲「利用大S」真實動機曝光？謊言全遭命理師拆穿
川普：將簽署行政命令 停止推廣紙吸管

川普：將簽署行政命令 停止推廣紙吸管