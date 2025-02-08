「過年是場劫難」？ 年後離婚潮 山東婚姻登記處排400號

辦理離婚排隊人潮。（視頻截圖）

春節 慶團圓，但也有不少怨偶決定從此分道揚鑣。據報導，山東臨沂一婚姻登記處近日人滿為患，現場排了400號，其中辦理離婚的人潮比登記結婚的多出了十幾倍。報導衝上微博 熱搜，網友紛紛酸「連保守的山東人都搶著辦離婚」，「過年就是已婚人士的一場劫難」，「清醒的人愈來愈多了」。

騰訊報導，在山東臨沂的婚姻登記處出現令人矚目的景象，人潮湧動，隊伍排得蜿蜒曲折。從現場情況來看，辦理離婚業務的隊伍尤其引人注目。不少夫妻默默地站在隊伍裡，表情或是複雜，或是平靜。工作人員表示，這樣的情況是確實存在，比平時多了不少。這是因為很多外出務工者都趁著年前年後這段時期趕來辦理相關手續。

不僅僅是辦理離婚業務的，辦理結婚登記的也大有人在。工作人員還提到了一些辦理手續的細節，提交離婚申請的話，十來分鐘就能辦完，而辦理領結婚證的則需要大概三、四十分鐘。

這種現象背後反映出的是多種社會現實。一方面，對於很多外出務工者而言，春節短暫的相聚時間，既是情感交流的機會，很多人也利用這個時機重新審視自己的婚姻關係，做出抉擇。另一方面，外出務工群體數量龐大，他人滿為患的婚姻登記處景象，也是生活的真實性的一種體現。