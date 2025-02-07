我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

虧大…明州男免費搭郵輪得流感 船上接受治療被收4.7萬

外傳大S骨灰永遠放家中 命理師曝「絕對不行」理由

廣東力保經濟第一大省 成立民營經濟局挺企業新創

記者陳宥菘／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
廣東省發改委成立民營經濟局，全力支援企業成為創新主角。圖為廣東省最活躍的城市深圳市街景。（中通社資料照片）
廣東省發改委成立民營經濟局，全力支援企業成為創新主角。圖為廣東省最活躍的城市深圳市街景。（中通社資料照片）

民營經濟是提振中國景氣的重要動力，廣東省在連續第二年GDP無法實現增長目標後，省內發改委已正式成立民營經濟局，以全力支援企業成為創新主角。

廣東省日前公布去年全省地區生產總值（GDP）14.16兆元（人民幣，約1.9兆美元），年增3.5%，未實現增長5%左右的目標。由於江蘇省經濟總量緊追廣東省之後，去年全省GDP年增達5.8%，有中國學者示警，未來兩年內，廣東作為「中國經濟第一大省」的地位可能不保。

5日是中國春節假期後首個工作日，廣東省政府召開全省高質量發展大會，廣東省書記黃坤明、廣東省長王偉中、中央財辦副主任楊蔭凱等皆出席，展現拚發展決心。

廣東省發展改革委主任艾學峰在會上指出，企業是產業發展主體，加快建設現代化產業體系，離不開廣大企業和企業家的強力支撐和砥礪奮進。廣東將全力支援企業作創新主角，大力推廣深圳六個「90%」經驗做法，即90%以上的創新型企業是本土企業，90%以上的研發機構、研發人員、研發資金、職務發明專利、重大科技項目發明專利集中在企業，推動創新資源向優質企業集聚。

艾學峰表示，廣東還將加強對企政策支持，全面落實近年來推出的「技改10條」、「製造業降成本10條」、「科技金融15條」、製造業單項冠軍獎補、專精特新「小巨人」獎補等一系列有力政策，同時將結合國家「兩新」（推動新一輪大規模設備更新和消費品以舊換新）、「兩重」（國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設）工作部署，「積極謀畫一批增量政策，為企業發展實實在在謀福利」。

艾學峰接著透露稱，廣東還將加強與廣大企業常態化溝通交流，及時解決企業發展難題，「廣東省發展改革委已正式成立民營經濟發展局，下一步將積極支持包括民營企業在內的廣大企業在粵發展」。

為提振疫後經濟，北京當局似有意重拾民企信心，曾於2023年7月發布「中共中央國務院關於促進民營經濟發展壯大的意見」，隨後，中國國家發改委同年9月宣布設立民營經濟發展局，如今，廣東等同跟上中央的步伐。另，去年12月人大常委會第13次會議期間，中國首部專門關於民營經濟領域的基礎性法律「民營經濟促進法」曾提請至會議初審。

上一則

沒穿褲子、台上哆嗦…「機械太奶」春晚扭秧歌創收視高潮

下一則

預告貿易戰後續？中官媒：商務部連發三箭只是行動開始

延伸閱讀

DeepSeek暴紅 創辦人梁文鋒的廣東老家 成春節打卡熱點

DeepSeek暴紅 創辦人梁文鋒的廣東老家 成春節打卡熱點
深圳地鐵掛「白頭春聯」不吉利？ 原來背後有意涵

深圳地鐵掛「白頭春聯」不吉利？ 原來背後有意涵
廣東GDP連2年未達標 經濟第一大省地位恐被江蘇取代

廣東GDP連2年未達標 經濟第一大省地位恐被江蘇取代
不吉利？深圳地鐵掛「白頭春聯」受矚 原來是紀念烈士

不吉利？深圳地鐵掛「白頭春聯」受矚 原來是紀念烈士

熱門新聞

湖南省第二人民醫院在2025年1月14日至2月22日春運期間派出72位醫師在長沙南站定點輪值，為旅客們的健康安全保駕護航。(取材自環球網 )

40歲男在長沙車站心臟驟停 20分鐘搶救醒後竟說這句話

2025-02-06 05:10
圖為李鋒去年11月8日在「國際經貿規則的綠色化重構和上海應對」學術研討會上，應邀發表題為「綠色貿易規則下的自貿試驗區提升戰略」演講。（取材自上海華略智庫微信）

中又1頂尖人才身亡、才48歲 訃告未提死因 網疑被暗殺

2025-02-06 12:24
老外笑稱很害怕與中國朋友聚餐，因為對方都會搶著買單。（取材自pexels.com@Adrienn）

中國聚餐「搶付錢」害老外很苦惱 網友教一招絕對完勝

2025-01-30 19:55
有網友發現，央視不僅使用蘋果電腦參演，卻有意將蘋果Logo掩蓋，而且春晚主持人私下合影時也使用蘋果手機拍照，此事被曝光後，該主持人立即刪除了相關照片。（視頻截圖）

春晚挺華為只是形式？主持群1張合照曝光全拿iPhone

2025-02-02 06:30
李先生在張家界景區懸崖邊「喊山」。（取材自瀟湘晨報）

「養家30年太累了」 六旬叔在張家界驚天一吼意外暴紅

2025-01-30 16:54
美國OpenAI執行長奧特曼罕見認錯，稱公司站在「歷史的錯誤一方」。（路透）

DeepSeek大受歡迎 奧特曼認錯：OpenAI站歷史錯誤一邊

2025-02-02 01:30

超人氣

更多 >
大S心願未了 命理師曝：最放心不下的是「她」

大S心願未了 命理師曝：最放心不下的是「她」
具俊曄發聲 遺產分配、怒罵汪小菲「如此惡劣」全說了

具俊曄發聲 遺產分配、怒罵汪小菲「如此惡劣」全說了
具俊曄發文怒指汪小菲 他反擊：我們會準備好開戰

具俊曄發文怒指汪小菲 他反擊：我們會準備好開戰
紐時：神韻涉簽證詐騙遭聯邦調查

紐時：神韻涉簽證詐騙遭聯邦調查
網傳汪小菲是真愛？S媽：3年婚才是熙媛最快樂時光

網傳汪小菲是真愛？S媽：3年婚才是熙媛最快樂時光