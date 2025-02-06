我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

使用人數暴增？ChatGPT免登入就能用後 傳大當機、無法回答

大S包機是汪小菲出錢？小S不忍了：人在做天在看

南京紅山動物園河馬「非非」離世 手寫訃告看哭眾網友

中國新聞組／北京6日電
南京市紅山森林動物園的河馬「非非」因哮喘繼發肺部感染離世。（取材自江蘇新聞）
南京市紅山森林動物園的河馬「非非」因哮喘繼發肺部感染離世。（取材自江蘇新聞）

「他是個不到200公斤的小孩子。他不挑食」，「每天餵食時，被這1噸多重的大小伙子凝視，讓我每天的工作有了儀式感」......近日，南京市紅山森林動物園的河馬「非非」因哮喘繼發肺部感染離世，飼養員為它手寫訃告，記錄了「非非」的生活點滴，看似樸實卻真誠的文字打動眾人，不少網友留言直呼「很溫暖」，「太好哭了」「感動，淚目」。 

「『非非』 出生於1997年，1998年紅山開園之初就在這裡。他與『津津』成功哺育10隻河馬寶寶……」南京市紅山森林動物園飼養員為「非非」手寫訃告，從大口進食到病情加重，這份訃告更像是一篇流水帳，記錄了河馬「非非」的生活點滴，卻看哭大批網友。

飼養員在訃告裡寫道，「非非」出生於1997年，1998年紅山開園之初就在這裡。他與他深愛的妻子「津津」成功哺育10隻河馬寶寶，感恩他27年的陪伴。剛到紅山的時候，「非非」是個不到200公斤的小孩子。他不挑食，半年之後就長成1噸多重的大小夥子。「每次餵食他都把碩大的腦袋架在鐵欄桿上靜靜地看著我。每天被這樣的龐然大物凝視，讓我每天的工作有了儀式感」。

2021年3月，從不生病的「非非」潛水時間突然變短了，「專家會診的結果讓我沮喪，哮喘」，必須長期用藥，卻根治不了。去年10月份開始，「非非」食欲變差。「我盡可能滿足它，愛吃什麼就給什麼。可是，他的身體仍然固執地一點一點瘦了下去，腿上的皮膚也開始潰爛」，「我每天換水，每一處傷口都小心地塗上藥膏，生怕他感染。但最終他還是走了，帶著我三年多的期待一起走了」。

飼養員為河馬「非非」手寫訃告打動眾人。（取材自央視網）
飼養員為河馬「非非」手寫訃告打動眾人。（取材自央視網）

訃告並寫道，河馬應該像在野外一樣生活，一家人相依相偎彼此照應。為了實現這樣的夢想，紅山的尼羅河展區已經開始設計，很快就要建設，那裡有河馬的大house，有強大的過濾系統，有模擬非洲的生態環境，有其它非洲動物相伴，有更多的生境選擇。可惜，「非非」趕不上了。

據報導，訃告發布後，有網友被其真誠的語言感動。紅山森林動物園工作人員回應稱，這張手寫訃告張貼於動物園河馬館，為一些離世動物手寫訃告是園方的規定。

有媒體評論道，飼養員是動物們的「同事」、「朋友」、「老師」、「父母」，這份手寫的訃告，除了悲傷，也傳遞出溫暖和光亮——飼養員對動物的喜愛，對事業的熱愛，以及對生命的珍愛躍然紙上，寫滿對生命的尊重和熱愛，寫盡對工作的責任和擔當，真正寫到人們心坎裡去了。

動物園

上一則

偷師DeepSeek？OpenAI輕量級模型 被曝使用中文推理

下一則

「哪吒2」登紐約時報廣場大屏 中國網民卻關心這一點

延伸閱讀

遺址擴至10萬米…5800年前紅山人如何修建「超級工程」？

遺址擴至10萬米…5800年前紅山人如何修建「超級工程」？
寶力、青寶首亮相免費看 華府國家動物園辦系列活動

寶力、青寶首亮相免費看 華府國家動物園辦系列活動
快樂山谷動物園 迎沙加緬度明星水豚

快樂山谷動物園 迎沙加緬度明星水豚
快樂山谷公園動物園 迎接沙加緬度明星水豚

快樂山谷公園動物園 迎接沙加緬度明星水豚

熱門新聞

李先生在張家界景區懸崖邊「喊山」。（取材自瀟湘晨報）

「養家30年太累了」 六旬叔在張家界驚天一吼意外暴紅

2025-01-30 16:54
老外笑稱很害怕與中國朋友聚餐，因為對方都會搶著買單。（取材自pexels.com@Adrienn）

中國聚餐「搶付錢」害老外很苦惱 網友教一招絕對完勝

2025-01-30 19:55
有網友發現，央視不僅使用蘋果電腦參演，卻有意將蘋果Logo掩蓋，而且春晚主持人私下合影時也使用蘋果手機拍照，此事被曝光後，該主持人立即刪除了相關照片。（視頻截圖）

春晚挺華為只是形式？主持群1張合照曝光全拿iPhone

2025-02-02 06:30
美國OpenAI執行長奧特曼罕見認錯，稱公司站在「歷史的錯誤一方」。（路透）

DeepSeek大受歡迎 奧特曼認錯：OpenAI站歷史錯誤一邊

2025-02-02 01:30
DeepSeek-V2的關鍵開發者之一羅福莉，被譽為AI天才少女，今年不到30歲。小米以年薪人民幣1千萬元挖角。（取自羅福莉公眾號）

DeepSeek走紅 開發者是「95後」天才少女 Meta組4團隊應對

2025-01-27 09:57
北京八一大樓，即中共中央軍委辦公大樓。 （聯合報系資料照）

傳中國正建造全球最大軍事指揮中心 「北京軍城」規模五角大廈10倍

2025-01-31 05:01

超人氣

更多 >
帶大S回家了 具俊曄砸百萬台幣包機 1小時要價36萬

帶大S回家了 具俊曄砸百萬台幣包機 1小時要價36萬
政策大轉彎 美國郵政將繼續接收中國與香港包裹

政策大轉彎 美國郵政將繼續接收中國與香港包裹
咖啡渣助植物長得好亦可驅蟲 但避開迷迭香等這幾類

咖啡渣助植物長得好亦可驅蟲 但避開迷迭香等這幾類
大S骨灰回台 張蘭邀功「汪小菲包機解決」遭全網砲轟

大S骨灰回台 張蘭邀功「汪小菲包機解決」遭全網砲轟
川普最強硬手段對付加墨格陵蘭巴拿馬 而非中國

川普最強硬手段對付加墨格陵蘭巴拿馬 而非中國