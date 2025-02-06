南京紅山動物園河馬「非非」離世 手寫訃告看哭眾網友

南京市紅山森林動物園的河馬「非非」因哮喘繼發肺部感染離世。（取材自江蘇新聞）

「他是個不到200公斤的小孩子。他不挑食」，「每天餵食時，被這1噸多重的大小伙子凝視，讓我每天的工作有了儀式感」......近日，南京市紅山森林動物園 的河馬「非非」因哮喘繼發肺部感染離世，飼養員為它手寫訃告，記錄了「非非」的生活點滴，看似樸實卻真誠的文字打動眾人，不少網友留言直呼「很溫暖」，「太好哭了」「感動，淚目」。

「『非非』 出生於1997年，1998年紅山開園之初就在這裡。他與『津津』成功哺育10隻河馬寶寶……」南京市紅山森林動物園飼養員為「非非」手寫訃告，從大口進食到病情加重，這份訃告更像是一篇流水帳，記錄了河馬「非非」的生活點滴，卻看哭大批網友。

飼養員在訃告裡寫道，「非非」出生於1997年，1998年紅山開園之初就在這裡。他與他深愛的妻子「津津」成功哺育10隻河馬寶寶，感恩他27年的陪伴。剛到紅山的時候，「非非」是個不到200公斤的小孩子。他不挑食，半年之後就長成1噸多重的大小夥子。「每次餵食他都把碩大的腦袋架在鐵欄桿上靜靜地看著我。每天被這樣的龐然大物凝視，讓我每天的工作有了儀式感」。

2021年3月，從不生病的「非非」潛水時間突然變短了，「專家會診的結果讓我沮喪，哮喘」，必須長期用藥，卻根治不了。去年10月份開始，「非非」食欲變差。「我盡可能滿足它，愛吃什麼就給什麼。可是，他的身體仍然固執地一點一點瘦了下去，腿上的皮膚也開始潰爛」，「我每天換水，每一處傷口都小心地塗上藥膏，生怕他感染。但最終他還是走了，帶著我三年多的期待一起走了」。

飼養員為河馬「非非」手寫訃告打動眾人。（取材自央視網）

訃告並寫道，河馬應該像在野外一樣生活，一家人相依相偎彼此照應。為了實現這樣的夢想，紅山的尼羅河展區已經開始設計，很快就要建設，那裡有河馬的大house，有強大的過濾系統，有模擬非洲的生態環境，有其它非洲動物相伴，有更多的生境選擇。可惜，「非非」趕不上了。

據報導，訃告發布後，有網友被其真誠的語言感動。紅山森林動物園工作人員回應稱，這張手寫訃告張貼於動物園河馬館，為一些離世動物手寫訃告是園方的規定。

有媒體評論道，飼養員是動物們的「同事」、「朋友」、「老師」、「父母」，這份手寫的訃告，除了悲傷，也傳遞出溫暖和光亮——飼養員對動物的喜愛，對事業的熱愛，以及對生命的珍愛躍然紙上，寫滿對生命的尊重和熱愛，寫盡對工作的責任和擔當，真正寫到人們心坎裡去了。