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拚命趕…春節高速免費最後1秒衝刺失敗 中駕駛被收1500元

中國新聞組／北京6日電
差1秒鐘，道閘桿在眼前落下。（取材自九派新聞／受訪者社交帳號視頻截圖）
差1秒鐘，道閘桿在眼前落下。（取材自九派新聞／受訪者社交帳號視頻截圖）

中國經濟復甦速度不如預期，民眾也勒緊褲帶，拚了命省到最高點，就連春節高速免費最後1秒鐘，也引來大批司機猛按喇叭瘋狂來一場「卡點大戰」。但幾家歡樂幾家愁，據報導，有人卡點失敗，當場被全程收費1500元（人民幣，下同）；也有車主00：40才下高速，但因前方車流量大，依然還是免費。有網友自嘲「以為自己是聰明人，一到收費站全是聰明人」。

據九派新聞報導，春節假期期間，中國國內遊人山人海，不僅去景區、餐廳、酒店和停車要卡位，高速免費最後一刻也是驚險萬分。高速公路免費通行時段為1月28日（除夕）0時至2月4日（初七）24時，2月5日在高速免費通行的最後1分鐘，不少司機為了趕搭「免費末班車」，在2月5日00：01卡點下高速，紛紛加速駛向收費站，場面一度緊張而刺激。

有司機急得狂按喇叭，有人2月5日的00：01下高速，付了1500多過路費。也有網友分享了自己在00:40時下高速的經歷。盡管時間已經超過了免費政策的截止點，但由於前方車流量大，導致通行緩慢，該網友最終仍然享受到了免費通行的待遇。

蔣先生2月4日和妻子從廣東開回江蘇揚州，行程14個小時，堵車讓他們開了近20個小時。在路上的服務區碰到許多在趕高速免費時間的同行車主，大家互相關照說，實在趕不及，就近找個高速路口下去。蔣先生在晚上11點時，提前下過一次高速，他看還有時間就又上了一次高速，想著開快一點，能趕上免費的時間。

陳女士和家人在排隊出收費站。（取材自九派新聞／受訪者社交帳號視頻截圖）
陳女士和家人在排隊出收費站。（取材自九派新聞／受訪者社交帳號視頻截圖）

到橫梁高速站時，接近倒計時，他開著車衝刺過去，喊著「免費、免費、免費」，但道閘桿這時正好在眼前落下，閘口收費的時間顯示為0004秒，「就差一點趕上」，最後收費了58元。

「覺得能過的話是特別幸運的一件事情。正好差一點，我還覺得特別驚喜和刺激。」蔣先生說。

陳女士比蔣先生幸運，她和家人在最後1分鐘出了收費站。她從重慶回寧波上班，路上一度堵了十幾公里，有大約兩個小時快到收費站時，陳女士說，大家都在按喇叭，「比過年還激動」，本來想著要放棄了，可是堵到中途，也沒有其他選擇。她和家人在高速站排隊，排到了最後1分鐘，出來的時候，大家都「耶」地喊了出來。

相關話題昨衝上熱搜，引來近7千萬閱讀量。有網友認為，00：01卡點下高速，只能說明部分司機對行程規畫的不合理，對免費時段結束時可能出現的擁堵缺乏充分預估，「為了幾十塊錢而丟了1500塊！提前一個口下去轉一圈很費油麼？」也有網友認為，「都提前下了，總有下不來的」、「人總是容易抱僥幸心理的」。

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