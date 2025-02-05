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DeepSeek復工首日 媒體和求職者擠爆辦公大樓全被婉拒

記者陳湘瑾／即時報導
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5日為DeepSeek復工首日，其辦公室所在地杭州匯金國際大廈吸引不少國內外媒體，物業緊急開闢一處空間接待記者。（取材自橙柿）
5日為DeepSeek復工首日，其辦公室所在地杭州匯金國際大廈吸引不少國內外媒體，物業緊急開闢一處空間接待記者。（取材自橙柿）

中國新創公司DeepSeek在今年春節因發布R1大模型引發全球熱議，5日為DeepSeek復工首日，其辦公室所在地杭州匯金國際大廈吸引不少國內外媒體、慕名參訪者和求職者前來，但DeepSeek方面婉拒所有採訪，稱將專注於自己的研究和發展。

據杭州日報報導旗下媒體「橙柿」報導，5日上午8時半，陸續有媒體來訪，匯金國際大廈作為杭州老牌的高端商務辦公樓，大廈物業臨時提升保安力度，進入大樓的所有人員都需要保安核實身分。

隨後，物業方面緊急設置一處空間作為接待處，安排椅子和熱茶水供來訪的記者休息。現場除了本地中媒，還有港日韓媒體。香港南華早報的兩位記者從駐站地上海趕到杭州，日本讀賣新聞的記者則表示已經是第五次來訪，顯示出要訪問DeepSeek的決心。

南韓媒體一共來了三家，分別是南韓世界日報、文化日報和EDaily，三家韓媒的記者前一日從北京趕到杭州，還特地找浙江大學韓語專業的學生當翻譯，一早6時就來等待。

除了媒體記者，還有更多事慕名而來的遊客和求職者。匯金國際大廈的櫃檯人員透露，春節期間許多人來拍照打卡，當中也不乏外國人。

另有求職者在開工首日即來訪，一位來自四川的求職者表示自己是從事房地產招投標，這兩天來杭州轉轉，順便看看有沒有什麼機會可以在DeepSeek找到一份工作，不過因為沒有投履歷和提前聯繫，他也沒有機會面試。他稱自己所在的房地產行業持續低迷，想要選擇一個趨勢向上的產業。

一位來自四川的求職者表示自己是從事房地產招投標，這兩天來杭州轉轉，順便看看有沒有...
一位來自四川的求職者表示自己是從事房地產招投標，這兩天來杭州轉轉，順便看看有沒有什麼機會可以在DeepSeek找到一份工作。（取材自橙柿）

DeepSeek 春節 房地產

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