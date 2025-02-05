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流感仍處高發期 北京疾控中心籲積極打疫苗

記者潘維庭／綜合報導
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北京疾控中心4日表示，目前北京市仍處於流感等呼吸道傳染病高發期，呼籲積極接種流感疫苗。圖為1月6日，家長陪伴兒童在首都醫科大學附屬北京潞河醫院就診。（中新社資料照）
北京疾控中心4日表示，目前北京市仍處於流感等呼吸道傳染病高發期，呼籲積極接種流感疫苗。圖為1月6日，家長陪伴兒童在首都醫科大學附屬北京潞河醫院就診。（中新社資料照）

中國春節假期至4日（初七）結束，目前北京市仍處於流感等呼吸道傳染病高發期。北京市疾控中心4日發布提示，呼籲民眾做好日常個人防護，積極接種流感疫苗

北京日報稱，5歲以下兒童、老年人、患有慢性病或體質虛弱者更容易出現嚴重併發症；若得了流感，對臨床診斷病例和確診病例應盡早治療。輕症病例可以居家休息，保持房間通風。同時須密切觀察病情變化，尤其是5歲以下兒童、老年人、慢性病患者等高危人群。如病情出現進行性加重，應及時就醫。

報導也提到，接種流感疫苗是目前預防流感最有效的手段，可以降低接種者罹患流感和發生嚴重併發症的風險，報導指，透過接種流感疫苗，可以有效減少感染、發病和重症發生的風險，通常接種流感疫苗2到4周以後，抗體可達到保護性的水準。

今年1月12日，國家衛生健康委召開「介紹呼吸道疾病防治有關情況」記者會，國家衛生健康委醫療應急司副司長高新強表示，「監測顯示，近期處於流感相對高發期，但未超過去年流行季的水平。」高也提到，全大陸發熱門診、急診患者數量呈現一定上升趨勢，但總體低於去年同期水平。

記者會上，中國疾病預防控制中心研究員王麗萍稱，總體來看，今年冬春呼吸道傳染病仍然呈現交替或疊加流行的態勢，並指都是由已知病原所引起，沒有出現新發的傳染病，「預計今年整個流行強度和就診壓力不會高於去年」。

流感疫苗 併發症 春節

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