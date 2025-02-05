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12小時出不了安徽…春節返程「堵」出鐵屁股 網友比慘

中國新聞組／北京5日電
今年中國農曆新年假期從1月28日放至2月4日，由於假期將結束，這幾天各地也陸續迎來回程客流高峰，交通流量持續高位運作。(新華社)
今年中國農曆新年假期從1月28日放至2月4日，由於假期將結束，這幾天各地也陸續迎來回程客流高峰，交通流量持續高位運作。(新華社)

2月4日是中國農曆新年假期的最後一日，而隨著假期即將結束，全國各地迎來了返程高峰，交通擁堵情況尤為嚴重。不少網友在社群平台表示，高速公路上的車輛長龍望不到邊，有人說開了12小時出不了安徽，24小時還離不開湖南的網友馬上出來哀號「他更慘」，從早開到晚讓人練出「鐵屁股」。

今年中國農曆新年假期從1月28日放至2月4日，共計8日，不少人趁著假期出遊、返鄉。北青網提到，由於假期將結束，這幾天各地也陸續迎來回程客流高峰，交通流量持續高位運作。

今年中國農曆新年假期從1月28日放至2月4日，由於假期將結束，這幾天各地也陸續迎...
今年中國農曆新年假期從1月28日放至2月4日，由於假期將結束，這幾天各地也陸續迎來回程客流高峰，交通流量持續高位運作。(取材自環球網)

據2025年綜合運輸春運工作專班數據顯示，2月3日，全社會跨區域人員流動量預計超過3.3億人次。其中，鐵路客運量預計1640萬人次，公路人員流動量預計3.1億人次，水路客運量預計130萬人次，民航客運量預計248萬人次。

有網友發帖表示，由於遭遇嚴重堵車，一晚上只開了1公里。（取材自上游新聞）
有網友發帖表示，由於遭遇嚴重堵車，一晚上只開了1公里。（取材自上游新聞）

綜合媒體報導，不少網友反映，今年的回程高峰比往年更加擁擠。高速公路上車輛排起了長龍，一眼望不到邊。

有網友發文稱，路上堵到黑的發紫。有人湖北返回深圳，24小時都過去了，還在湖南；有人潮汕回深圳，開了整整7小時；提前回程的朋友也沒好到哪裡去，有人說道，一路上坐了18個小時，並戲稱整個車程中已練成鐵屁股。有人更哭訴從湖南邵陽出發，開車前往南京，「一晚上只前進了1公里左右」，這麼堵的車陣，行車簡值像在「蠕動」。

不少車主選擇了熄火睡覺。（取材自上游新聞）
不少車主選擇了熄火睡覺。（取材自上游新聞）

也有網友遇上了堵車過夜的情形，一名車主發文表示高速集體熄火睡覺可還行。由於滬渝高速湖北黃梅服務區附近嚴重堵車，很多車主擔心燃油不足，選擇熄火原地休息，有人甚至已經入睡，「交警過來把人全部叫醒了，過了10分鐘有人又熄火睡覺了」。

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