網友熱中開發DeepSeek新玩法 算命、預測奶茶爆款

DeepSeek春節有新玩法。（路透）

DeepSeek 近日暴紅，整個春節 長假最熱的話題莫過於此。寫詩、寫小說、問作業已經是大模型的基礎用法，在長假期間，這些大模型為出遊制定攻略、出國當翻譯，成為出行人士的必備神器。更多人熱中於開發DeepSeek的新功能和玩法，有不少網友分享用它來算命、寫懸疑小說、預測未來一周奶茶爆款等。

綜合媒體報導，有網友分享出國旅行的經歷，全程使用大模型當導遊和翻譯。該人士表示，「春節假期到歐洲度假，這次用了DeepSeek和豆包，輕鬆搞定西班牙語的酒店信息、導覽地圖，翻譯外文菜單更是一絕，非常準確。」

還有網友用兩個大模型制定出行安排，告訴大模型訴求。比如：出一個旅行日程，不太累，主要拍風景等，即可生成攻略。該人士表示，意料之外的是，DeepSeek甚至給每天的行程取了標題。

春節期間，休閒娛樂不可少。其中，打麻將也是不少人與好友相聚的必備議程，各地麻將規則更有不同，如何快速學習，有網友分享了他用豆包學習杭州麻將的玩法。

更有意思的是，春節用AI 大模型「算命」也成為潮流。有網友表示，封建迷信不可取，但是作為過年期間消遣，這也是適合「中國寶寶」體質的新年玩法。也有網友表示，並不當真，但是「賽博（Cyber）算命」還是一玩就玩了兩個多小時。

另外，愈來愈多人開發DeepSeek的新功能，有人用它進行裝修設計、預判股市等。一名茶飲店主向其詢問上海未來一周奶茶爆款，DeepSeek分析數千篇小紅書筆記後給出結論：「桂花酒釀將逆襲，建議提前囤貨糯米」。店主親測準確率超80%，笑稱：「比天氣預報還準」。

通用大模型雖然還沒達到激烈的百「模」大戰，但是DeepSeek-R1的發布著實也「卷」到了其他公司；OpenAI、阿里雲火速上新，免費、降價、開源同步進行。

「DeepSeek低成本、本土化的技術路徑將推動產業鏈向端側與自主應用傾斜，算力下沉會驅動AI眼鏡、耳機等終端更加普及。」平安基金基金經理林清源更看好應用端，他認為包括教育、醫療、金融等垂直領域都將借助低成本大模型實現效率躍升，也會帶來很多機會。此外，將不限於TMT板塊，很多率先採用AI智能體的行業板塊都有機會。