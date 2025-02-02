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海南女童溺水 退伍小伙衝入巨浪救人「2025最美背景」

中國新聞組／北京2日電
巨浪撲向沙灘，白衣小哥仍嘗試再次跑入海裡。(取材自紅星新聞)
巨浪撲向沙灘，白衣小哥仍嘗試再次跑入海裡。(取材自紅星新聞)

一對母女近日到海南省萬寧市一處海灘遊玩，8歲女兒突被大浪捲入海中，母親下水想拉回女兒卻被海浪愈衝愈遠，危急之際，一位白衣小伙二話不說衝入海中，先救回母親，再冒著多次被強浪衝倒險些滅頂的驚險救回女童，義行獲大量點讚，網友稱他是拿命救人的英雄，他謙稱只是做了一名退伍軍人該做的事而已。當地已為白衣小伙提報「見義勇為」表揚。

綜合北京青年報、紅星新聞報導，海南省萬寧市海灘景點「海天一色」附近日前發生一名小女孩遭巨浪捲入海中的事件。當時，小女孩的母親曾多次嘗試入海救女，但卻一直被海浪拍打回岸，無法靠近女孩。

影音來源：醒目視頻

該名母親表示，當時一名留著一頭黑色長髮、身穿白色上衣的年輕男子將她往岸上拖，並向她表示，一定會救她女兒，讓她先到岸上。白衣小伙之後多次衝入海裡，但屢被海浪衝倒，最後趁著海浪將小女孩帶回較靠近岸邊的地方時，白衣小伙大步跑過去一把抓住小女孩，旁邊也有多名路人幫忙，將小女孩合力拉回岸上。

白衣小哥衝向海裡。(取材自紅星新聞)
白衣小哥衝向海裡。(取材自紅星新聞)

白衣小哥衝進海裡救人。(取材自北京青年報)
白衣小哥衝進海裡救人。(取材自北京青年報)

白衣小哥救起落水者。(取材自紅星新聞)
白衣小哥救起落水者。(取材自紅星新聞)

報導指，海灘上剛好有醫務工作者，對這名10歲的小女孩進行初步急救，小女孩把海水吐出來後沒有大礙，意識清醒。而救起女孩的白衣小伙渾身濕透，臉上沾滿了沙子，疲憊地坐在沙灘上大口喘氣，許多路人對他讚聲叫好。

救人之後，白衣小哥渾身濕透，臉上沾滿了沙子，疲憊地坐在沙灘上大口喘氣。(取材自北...
救人之後，白衣小哥渾身濕透，臉上沾滿了沙子，疲憊地坐在沙灘上大口喘氣。(取材自北京青年報)

白衣小伙事後受訪時表示，他是一名退伍軍人，目前是一名自由攝影師，春節假期到海南度假。他說，當時在海灘上聽到有人在大喊，就跑過去幫忙，「顧不上害怕，當時只想救人」。人救上來沒事就好，他只是做了一名退伍軍人該做的事而已，對於救援導致的擦傷，他也表示「只是小事」。

相關話題多次衝上熱搜。不少網友說白衣小哥是在拿命救人，白衣小伙的社群帳號也被找出，許多網友湧入留言稱讚他是英雄，「一次次逆流而上，你是2025最美背景」、「像超人一樣，太帥了」，

萬寧市官方消息稱，白衣小伙姓林，來自廣東揭陽，正在準備表揚他見義勇為的行為。

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