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已連跌33個月 中國1月二手房價 月減0.51%

記者陳宥菘／即時報導
中指研究院數據顯示，今年1月，中國百城二手住宅均價月減0.51%，是連續第6個月收窄，但已連跌33個月。（路透）
中指研究院數據顯示，今年1月，中國百城二手住宅均價月減0.51%，是連續第6個月收窄，但已連跌33個月。（路透）

中國房產調研機構「中指研究院」1日發布數據顯示，今年1月，中國百城二手住宅均價與上月相比下降0.51%，是連續第6個月收窄，但已連跌33個月；按年下跌7.22%，跌幅收窄0.04個百分點。路透分析師預計，今年中國房地產銷售額和價格將進一步下跌，但跌幅將低於2024年。

數據顯示，中國1月百城二手住宅平均價格為每平方公尺14130元人民幣（單位下同，約新台幣64774元），與上月相比下降0.51%，跌幅收窄0.02個百分點，已連續6個月收窄；年減7.22%。

與上月相比，本月二手住宅房價上漲城市數為2個，分別為成都和烏魯木齊。一線城市二手住宅價格下跌0.15%，其中深圳房價持平，北京、上海跌幅均在0.1%至0.2%之間，已連續4月維持微跌態勢。二線城市二手住宅價格下跌0.58%，成都二手房則因業主預期穩定，價格已連續3個月維持微漲態勢。三、四線城市二手住宅價格下跌0.59%。

中國1月百城新建住宅平均售價為每平方公尺16693元（約新台幣76523元），受部分優質改善項目入市帶動，1月新房價月增0.23%，其中有47個城市房價較上季上漲，41個城市下跌，12個城市季持平；較去年同期上漲2.76%。

與上月相比，一線及二線城市新房價格上漲0.36%、0.26%，部分核心城市在優質改善項目入市帶動下，新房價格呈結構性上漲態勢，如合肥1月新房價格漲幅居百城首位，成都新房價格漲幅亦靠前列。三、四線城市新建住宅價格微漲0.01%。

中指研究院分析，從市場趨勢看，預計春節後市場網簽量（交易雙方簽約後至房地產相關部門進行備案，並公布上網）將出現回升，同時由於去年第1季新房成交規模為近年較低水平，低基數下，新房銷售量同比或將保持平穩。

另外，二手房部分，受到部分小區價格逐漸調整到位、核心城市業主預期改善影響，成交量可望維持一定規模。若各項政策能加速落實到位，第1季市場可望延續回穩態勢，核心城市「小陽春」行情可期。

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