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搶大額存單出奇招 存戶組團跨城蹲守 銀行祭優惠異地攬客

中國新聞組／北京2日電
網友曬出存單。（取材自小紅書）
網友曬出存單。（取材自小紅書）

看中年終獎與春節發紅包的「大額存單」市場，中國銀行及存戶都拚了。不僅存戶為追求高收益，不惜組團坐高鐵跨城、凌晨蹲守存款，銀行也「搶大額存單跟春節搶紅包一樣」，紛推出報銷路費、加息券及限時優惠等吸引異地客戶。有銀行系統因此排1200多人等授權，多家銀行推出利率在2%到3%的春節專屬大額存單也「秒光」。

九派財經報導，一位小紅書用戶發帖分享稱，「從北京坐高鐵到武清，存哈爾濱銀行3年期利率有2.7%，比本地銀行高0.5個百分點，利息能多出近1萬元（人民幣，下同，約美元）。」

據報導，在相關貼文評論區中，類似「求組團跨城存款」、「 如何預約春節檔大額存單 」 的評論屢見不鮮，反映出部分儲戶對高收益的敏感需求。南京一位儲戶就表示，和去年春節相比，大額存單利率整體又下降了幾個百分點，對想配置存款類理財的人，收益稍高的中小銀行更有吸引力。

對此，許多區域性農商銀行、城商銀行為吸引儲戶，推出了「 春節專屬」高息產品，並通過加息券、紅包、報銷車費等營銷手段提高實際利率。

報導指出，湖州銀行嘉興分行一客戶經理說：「本行50萬以上3年期大額存單的利率是2.53% 加送禮品。還可以報銷異地客戶600至700元（約83至97美元）的來回車費，近期就有南京過來的客戶。」與此同時，多家中小銀行也開通了大額存單線上購買渠道，吸引更多異地客戶。

相比於中小銀行通過差異化利率和營銷活動搶占市場份額，國有大行的大額存單產品則以其 「大規模、易轉讓」 的特性，吸引了許多風險偏好較低的儲戶。

報導稱，有網友在社交平台分享如何蹲搶利率偏高的國有銀行「轉讓大額存單 」的攻略稱，要提前校準好零點的秒表，在凌晨更容易蹲搶到大額存單轉讓，因為零點是銀行結算利息的分隔線，一些存單持有人會在零點剛過就轉讓以便既取得利息，又不影響第二天資金運用。此外，凌晨也是部分銀行系統調試、放出轉讓單的時間，少數急於使用資金的儲戶會以高於市場的利率進行轉讓。

與往年相比，今年大額存單的搶購邏輯也發生顯著變化，流動性需求不斷上升，儲戶更關注可轉讓功能。河南武陟農商行推出的可轉讓大額存單因 「提前支取損失小」 成為賣點，部分用戶將其視為「類活期」資產。

銀行發布的大額存單海報。（取材自九派財經）
銀行發布的大額存單海報。（取材自九派財經）
有網友曬出春節紅包，稱要選一個高利率的銀行大額定存。（取材自微博）
有網友曬出春節紅包，稱要選一個高利率的銀行大額定存。（取材自微博）

利率 春節 河南

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