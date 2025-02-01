中國補貼政策促銷費 手機、平板、智慧手表春節熱銷

中國商務部於春節前推出手機、平板和智能手錶購新補貼方案，大幅刺激大陸手機、平板和智慧手表在春節的銷售表現。（取材自財聯社）

中國商務部 於春節 前推出手機、平板和智能手表購新補貼方案，大幅刺激中國手機、平板和智慧手表在春節的銷售表現。機構分析，補貼政策有助於市場快速去化現有庫存，但如果本輪補貼提前透支了後續的消費需求，補貼期結束後市場可能面臨一次明顯的需求回落。

中國商務部等部門1月15日印發《手機、平板、智能手表（手環）購新補貼實施方案》：自1月20日起，部分省市開啟手機、平板等數位 「國補」措施。個人消費者購買單件銷售價格不超過人民幣6000元的手機，按產品最終銷售價格的15%享受補貼，每位消費者每類產品可享1件補貼，每件補貼不超過人民幣500元。

介面新聞報導，今年年初政府推出的補貼計畫，將智慧型手機 在中國全國範圍內首次加入「國補」，為春節期間的市場行情加了一把火。

多名手機經銷商表示，今年春節手機和手表等產品的備貨是往年的3到5倍；部分電商平台主動將部分機型價格降至人民幣6000元以內，例如華為Mate 60 Pro+ 12GB + 256GB版本降至人民幣5999元；手機廠商同樣調整促銷策略，小米14 Ultra全系降價人民幣500元，剛好擠進「國補」門檻。

央廣網報導，一家手機品牌銷售店的店長表示，春節期間，消費者選購手機的需求大增，不僅客流量比月初翻倍，門市銷量更增長2倍以上，銷售目標已經提前達成。有些商場則可以看到，即使時間已經到晚上十點多，仍有消費者在手機門市排隊等候消費。

調查機構Counterpoint的報告稱，補貼政策有助於市場快速去化現有庫存，加速消費者的換機周期，為後續新品預留銷售空間。但需要警惕的是，如果本輪補貼提前透支了後續的消費需求，則在補貼期結束後，市場可能面臨一次明顯的需求回落，導致下半年銷量增速趨緩。

Counterpoint分析，目前相關補貼雖然帶來換機需求的短期爆發，但消費者仍會以自身需求及產品創新為主要驅動因素，政策難以從根本上改變當前中國智慧型手機市場的換機周期。預計補貼將為2025年市場額外貢獻約2%增幅，但出貨量或仍然難破3億台。