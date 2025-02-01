男女平等？中網紅掀「喉結罩」熱潮：如胸罩遮敏感部位

中國掀起「喉結罩」熱潮。有網友認為，喉結可以像女性胸部一樣，充滿性吸引力。(取材自Treads)

中國近期掀起一股特殊的流行，不少男性戴上「喉結罩」，以追求「男女平等」。原來這股熱潮是一名女網紅發起的，她認為女性需要穿胸罩遮住性徵，男性卻不用，是一種不平等，鼓勵男性也戴上喉結罩遮蓋「男性的敏感區域」。

據ODDITYCENTRAL報導，發起這股風潮的是一名網紅朱妙琳，在網路上的暱稱是阿喵。2020年的中國人口普查 顯示，中國的男性比女性多出3490萬人。性別不平等的趨勢，讓中國許多女性選擇不結婚。

阿喵表示，為了提倡男女平等，她邀請周遭的男性友人都戴上喉結罩。她在受訪時表示，喉結就跟女性的胸部一樣，是個嬌嫩、敏感的區域，應該穿戴布料遮蓋。她的發言和鼓吹引發一股熱潮，在某電商 平台上，就出現不少不同材質、不同價格的喉結罩。

這些喉結罩有羊毛、皮革、蕾絲等材質，價格約為5到20元人民幣不等。除了特殊布料之外，也有可愛的動物造型，像是一款豬鼻子的喉結罩，就賣掉7000多個。

有網友認為，喉結可以像女性胸部一樣，充滿性吸引力。這名網友留言表示，如果女性需要穿胸罩保護胸部，那男性遮蓋喉結也很合理。

有網友開玩笑說，配戴喉結罩可以避免暴露「重要部位」，還能防止喉結下垂變形。不少網友也跟著幽默留言：「怎麼可以把喉結罩露出來！根本就是露給女人看的」、「男人必須潔身自愛帶喉結罩」。