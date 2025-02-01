解放軍「宋慧喬」春晚演出吸睛 新年願望最想去這裡

徐楓燦在央視春晚亮相。（取材自微博）

除夕夜，第75集團軍某空中突擊旅的徐楓燦在央視春晚的軍歌「青春奔赴」中亮相。年僅25歲的徐楓燦是解放軍 陸軍首批自主培養的女飛行員之一，入列就飛直20，除因神似韓星宋慧喬 受到注目，她還以實力剛拿到二級機長資質。徐楓燦說，青春就是不斷挑戰，不負每一次的選擇。

綜合魯中晨報、搜狐娛樂報導，為在春晚能更好地呈現歌曲，徐楓燦在排練時特地準備了歌詞「小筆記」，坦言「有一點緊張」，戰友們紛紛開啟了教學模式，鼓勵她積極展現自我，徐楓燦的粉絲們也在網路上紛紛發布加油視頻，表達對她的支持。

徐楓燦表示，自己雖然緊張，但她期待能在這個特別的時刻，用自己的表現去感動更多的人。

作為陸軍首批自主培養的女飛行員，入列就飛直20的徐楓燦一直備受關注。徐楓燦於1999年出生，2017年經擇優從全國超過12萬名高中畢業生中獲選拔進入陸軍航空兵學院學習。

女飛行學員選拔的條件極其嚴格，身高必須在165到185厘米之間，體重在標準體重的85%到120%之間，高考 成績必須高於本省一本分數線。她們進入陸軍航空兵學院經過4年的軍校培養，完成了「能文能武」的畢業聯考全部課目。

年僅25歲的徐楓燦曾被指酷似韓星宋慧喬而受到關注，目前剛獲得二級機長資質。（取材自微博）

抗眩暈訓練是空軍訓練中最基礎的科目，為了抗眩暈，除了3000米跑、曲臂懸垂、蛇形跑等日常訓練外，還有懸梯等特殊科目。徐楓燦曾在畢業考核中以51.89秒完成30個滾輪（一分鐘30個滾輪定為優秀）。她還曾面臨恐高的挑戰，經過4年艱苦訓練成為同批戰友中首個實裝單飛的女飛行員。

畢業後，她被分配到南部戰區陸軍某旅，成為直20飛行員，「一起步就開上了最新型戰機」。徐楓燦表示，每當駕機飛行，俯瞰壯麗的山河，心中都會湧起自豪感。對於2025年新年願望，徐楓燦表示，她想自駕去一趟西藏，體驗318（國道）沿途美麗風景。