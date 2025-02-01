縣城影院爆火 湖南女帶娃看電影買到無座票：坐板凳或台階

女子帶小孩看電影因場次爆滿買到無座票。（取材自瀟湘晨報）

農曆春節 期間，縣城影院爆火，幾乎每場電影都擠滿了觀眾。到底有多麼一位難求呢？一名女子抱怨稱自己大年初一在湖南某縣城電影院 買的是「無座票」，要他們自己坐小板凳或台階上，票價和有座一樣，兒童票價格還和成人一樣。女子的遭遇獲得不少網友共鳴，有人為她抱不平，有人則稱他們那邊電影座位還分不同價格，有人則讓兒子坐在他腿上看完的。

據瀟湘晨報報導，近日有網友爆料稱自己1月29日（大年初一）在湖南某縣城電影院看「唐探1900」，遇到了無座票，價格和有座一樣。

當事人張女士稱，她們兩個大人帶著一個身高不足1.3米的小孩，提前一天買了兩張電影票，到影院發現春節期間兒童不免票。張女士表示影院上座率高，想臨時買票已經沒有座位，前台便開了無座票，價格和成人一樣均為42元（人民幣，下同）。

張女士稱影院無座票可以加小板凳，也可以自己找台階坐，無座票的情況以大人帶小孩居多。

據該影院信息，春節期間一人一票，兒童無優惠；但搜尋不同影院優惠政策發現，大部分影院仍有兒童優惠，1.3米以下兒童免票無座。該影院多場電影幾乎都是滿座，影院工作人員表示，無座票價格確實是42元一張，小孩大人一樣。影院會另外加凳子，但買無座票的情況不算多。

影城賣無座票引來不少網友議論：「初一看電影的時候，旁邊就有倆人搬著椅子坐，原來是這樣」，「自願的，可以不買」，「縣城42一張電影票，真是比較貴」，「估計2024都沒掙著錢，這時候要回血」，「還有無座票？怪事年年有」，「我今天看電影座位還分不同價格的呢從29至59不等」，「哪家影院吃相這麼難看？兒童票再怎樣都是半票」，「我們這邊一米三免票但是沒座位，我兒子坐我腿上看的」。