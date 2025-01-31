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柯潔淚談退賽LG杯「如行走地獄」 指對手舉報後聊天說笑

中國新聞組／北京31日電
柯潔直播首談LG杯退賽。（取材自環球時報）
柯潔直播首談LG杯退賽。（取材自環球時報）

中國棋手日前在南韓舉行的第29屆LG杯世界圍棋棋王戰比賽中，因裁判判罰引發爭議而選擇退賽。柯潔昨首度在直播中回應此事，一度落淚表示，賽後的他「像在噩夢中徘徊，又像在地獄行走」，陷入了無盡的黑暗中；而當時南韓裁判一句「如果你繼續拖延時間，我現在就判你負」，讓他深感人身受到了威脅，「很恐怖，現在想起裁判的話還會發抖」。

快科技報導，柯潔在抖音開啟直播回應LG杯退賽，他向網友鞠躬，並一度落淚說：「特別特別感謝所有力挺我的人，支持我的人。」LG杯對他來說是非常重要的比賽，因為這是他第九冠，為之付出了很多，他將自己最喜歡的遊戲、很多社交軟件全都卸載了，研究了（比賽）好幾個月。「第九冠在中國是前無古人的，所以我很看中這次比賽。」

1月23日，決勝盤，因柯潔兩顆提子放在棋盒外面，南韓裁判中止比賽，柯潔對裁判中止比賽的時間和方式提出異議，隨後比賽中斷。在主辦方發布的聲明中提到，因為柯潔提子沒有放到棋盒蓋，正常判罰2目。在協商後，柯潔提出重賽，但對手不願接受。最終，柯潔選擇退賽，卞相壹以2比1的成績奪冠。

九派新聞報導，柯潔回憶起在1月22日、第一次被判罰兩目的時候，他表示，他看過規則，只說了要放在棋盒蓋內，沒說什麼時候放。當時那個裁判他說：解釋權歸我所有，我是裁判，我說了算。這個時候，裁判和俞教練說，「如果你繼續拖延時間，我現在就判你負」、「他三次都是在對面思考的時候介入的，為什麼要說我們在拖延時間呢？為什麼要用這種歧視的話來侮辱我們呢？」 

澎湃新聞報導指出，柯潔說：「進入我腦子裡的第一個畫面，就是對手舉報完我以後，我和俞斌教練在提出抗議的期間，對手居然在現場和一個人有說有笑地聊天。我真的是愚蠢，我但凡能分出一部分精力，從棋盤內分到棋盤外…苦練這麼久，沒想到還有棋盤外。」

「我真的特別感謝支持我的人，你們給了我希望。如果說我在22號、23號陷入了黑暗的話，你們為我發聲，這對我來說是萬丈光芒。是你們給了我勇氣，讓我知道我沒輸，事實上對手一局也沒有贏。這兩天回國後，我一直對自己說一句話：永不妥協。」

柯潔在直播間落淚。（取材自快科技）
柯潔在直播間落淚。（取材自快科技）

南韓 歧視 抖音

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