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22歲廣州男高鐵相親成功 女大13歲 網：單純要吃烤乳豬？

中國新聞組／廣州25日電
相親成功的廣州小伙和女子接受車廂乘客的祝福。（視頻截圖）
相親成功的廣州小伙和女子接受車廂乘客的祝福。（視頻截圖）

近期在一趟返鄉高鐵上，近百人參加了一場相親活動，其中一位00後小伙在高鐵上相親成功，女方今年35歲，比22歲的他大了13歲，他們還因此獲贈了整隻的烤乳豬。對此，許多網友送上祝福，也有網友調侃「我覺得他倆單純就是合計好要吃那個烤乳豬」，「女大三抱金磚，女大十三抱金山，小伙子扛不扛得住啊」。

綜合觀威海、網易新聞報導，這場相親是在1月23日，從廣州開往貴陽的一趟返鄉高鐵列車上，有近百人參加，相親成功的乘客可獲得整隻烤乳豬。其中有一位00後廣東小伙就在高鐵上和一名女子相親成功。

一段視頻顯示，這名女子接過主持人遞來的麥克風，指了指自己的目標，是坐在附近的這名00後小伙，稱自己很喜歡這個年輕的人氣質，感覺他很真誠。

沒想到的是，這名小伙子說，自己也從上車那一刻起就注意到了這個小姐姐，小伙還問這名女士：「介不介意我比你小13歲？」，女士非常開心地說，「不介意」。

相親成功的廣州小伙和女子獲贈一隻烤乳豬。（視頻截圖）
相親成功的廣州小伙和女子獲贈一隻烤乳豬。（視頻截圖）

兩人牽手成功後，主辦方送給兩人一頭烤乳豬，車廂裡的參加者和乘客紛紛祝福他們有情人終成眷屬。

網友們大都也送上祝福：「好般配的一對兒啊」，認為年齡不是問題；也有不少人調侃「我覺得他倆單純就是合計好要吃那個烤乳豬」，「關鍵問題是有烤乳豬吃了」，「最能給的年紀遇上最能要的她」，「大13歲啊，20歲女的30多的時候不覺得，等男的40歲的時候女方都53了，那一起出門可需要更多的愛和包容」。

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