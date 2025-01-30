中國載人深潛能力躋身全球前列 挺進深海1433次

「深海勇士號」載人潛水器在南海進行深海考古作業。 (中新社)

中國自主設計建造的首艘深遠海科考、考古船「探索三號」，2024年12月29日在海南三亞入列，標誌著中國載人深潛能力將從全海深拓展到全海域。據最新數據顯示，中國載人潛水器累計下潛次數達1433次，最近一年，僅「深海勇士 」號就有132次下潛，中國載人深潛運維水平已躋身國際前列，一次次挑戰科考難度解鎖新「中國深度」。

新華社報導，從7000米級「蛟龍」號，到4500米級「深海勇士」號，再到創下10909米深度之最的「奮鬥者」號，中國載人深潛能力不斷突破，技術迭代能力快速提升，征服深海的故事不斷續寫。

近三年，全球過半載人深潛由中國完成，中國船舶科學研究中心所長、「奮鬥者」號總設計師葉聰，深度參與並見證了中國載人潛水器從無到有、逐漸強大的過程。

2012年，「蛟龍」號成功下潛超過預定深度，中國開始掌握大深度載人深潛技術。2017年，「深海勇士」號順利通過驗收，實現了核心技術自主化、關鍵設備國產化。

2020年，由近100家科研院所、高校和企業，近1000名科研人員攻關建造的「奮鬥者」號，直抵「地球第四級」馬里亞納海溝，坐底1萬909米。極端惡劣的深海環境，對潛水器抗壓能力、操控性能、通信系統的考驗，無一不是世界級的科技難題。

2024年，中國先後完成首次爪哇海溝載人深潛科考、首次大西洋載人深潛科考以及西太平洋首次國際航次科考。至今，全球8處主要深淵海溝，均留下中國載人深潛作業痕跡。