我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華府2機相撞至少18死 失事前塔台才問「有看到美航嗎？」下秒爆炸

雷根機場64人客機撞黑鷹直升機 已有4人獲救 川普密切關注

中國載人深潛能力躋身全球前列 挺進深海1433次

中國新聞組／北京30日電
「深海勇士號」載人潛水器在南海進行深海考古作業。 (中新社)
「深海勇士號」載人潛水器在南海進行深海考古作業。 (中新社)

中國自主設計建造的首艘深遠海科考、考古船「探索三號」，2024年12月29日在海南三亞入列，標誌著中國載人深潛能力將從全海深拓展到全海域。據最新數據顯示，中國載人潛水器累計下潛次數達1433次，最近一年，僅「深海勇士」號就有132次下潛，中國載人深潛運維水平已躋身國際前列，一次次挑戰科考難度解鎖新「中國深度」。

新華社報導，從7000米級「蛟龍」號，到4500米級「深海勇士」號，再到創下10909米深度之最的「奮鬥者」號，中國載人深潛能力不斷突破，技術迭代能力快速提升，征服深海的故事不斷續寫。

近三年，全球過半載人深潛由中國完成，中國船舶科學研究中心所長、「奮鬥者」號總設計師葉聰，深度參與並見證了中國載人潛水器從無到有、逐漸強大的過程。

2012年，「蛟龍」號成功下潛超過預定深度，中國開始掌握大深度載人深潛技術。2017年，「深海勇士」號順利通過驗收，實現了核心技術自主化、關鍵設備國產化。

2020年，由近100家科研院所、高校和企業，近1000名科研人員攻關建造的「奮鬥者」號，直抵「地球第四級」馬里亞納海溝，坐底1萬909米。極端惡劣的深海環境，對潛水器抗壓能力、操控性能、通信系統的考驗，無一不是世界級的科技難題。

2024年，中國先後完成首次爪哇海溝載人深潛科考、首次大西洋載人深潛科考以及西太平洋首次國際航次科考。至今，全球8處主要深淵海溝，均留下中國載人深潛作業痕跡。

在「探索三號」入列後，將支持中國創造更多世界載人深潛作業和科考新紀錄。

中國首艘擁有完全自主知識產權的深遠海多功能科學考察及文物考古船「探索三號」，12...
中國首艘擁有完全自主知識產權的深遠海多功能科學考察及文物考古船「探索三號」，12月29日抵達三亞崖州灣碼頭並正式入列。(新華社)

勇士

上一則

破·地獄透視殯葬業 競爭激烈搵錢難

下一則

DeepSeek繞道囤積大量晶片 遭疑「隱藏開發成本」

延伸閱讀

粉粉多刺小蟹「搭便車」從深海上岸 科學家驚呼：世上最萌

粉粉多刺小蟹「搭便車」從深海上岸 科學家驚呼：世上最萌
美寶旅遊重金打造獨家玩法 解鎖旅遊達人級別

美寶旅遊重金打造獨家玩法 解鎖旅遊達人級別
台氣象署：未來3天恐密集發生規模5地震

台氣象署：未來3天恐密集發生規模5地震
台南連7震「晃到頭暈」中部人被震醒想到921地震不敢入睡

台南連7震「晃到頭暈」中部人被震醒想到921地震不敢入睡

熱門新聞

DeepSeek-V2的關鍵開發者之一羅福莉，被譽為AI天才少女，今年不到30歲。小米以年薪人民幣1千萬元挖角。（取自羅福莉公眾號）

DeepSeek走紅 開發者是「95後」天才少女 Meta組4團隊應對

2025-01-27 09:57
隨著農曆小年將近，春運客流攀升。圖為19日在鐵路上海站候車室內，旅客驗票上車。(中新社)

美媒看春運：經濟不景氣 高鐵空蕩蕩、綠皮車擠爆

2025-01-22 21:32
中國外交部發言人郭嘉昆。（取材自微信）

「睜眼說瞎話、倒打一耙」英文怎麼說？中國外交部神翻譯

2025-01-27 09:30
大批中國走線人2023年自加州哈昆巴處進入美境，申請庇護。（美聯社）

中國外交部：經核查 願接受在美非法中國移民遣返

2025-01-27 09:50
大陸公安部副部長劉忠義1月27日率代表團到泰國暖武里府會見泰國科技犯罪調查局官員。（泰國科技犯罪調查局臉書截圖）

妙瓦底36中國人經營電信詐騙集團 雇了10萬人行騙

2025-01-28 11:53
華為首部賀歲影片「圓圓的餃子」上映，全部用Mate 70手機拍攝。（取自央廣網）

華為首部賀歲片「圓圓的餃子」上映 全用Mate 70拍攝

2025-01-23 10:30

超人氣

更多 >
賀錦麗在南加華資超市購物 一舉動被罵翻

賀錦麗在南加華資超市購物 一舉動被罵翻
不斷更新／64人小型客機與直升機相撞墜毀 河中已撈出18具屍體

不斷更新／64人小型客機與直升機相撞墜毀 河中已撈出18具屍體
DeepSeek盜用訓練模型？OpenAI稱已掌握證據

DeepSeek盜用訓練模型？OpenAI稱已掌握證據
賈玲復胖了？「增胖激瘦」不喊苦 下部作品曝光

賈玲復胖了？「增胖激瘦」不喊苦 下部作品曝光
3月恐有大事？危險名單曝光 他預言：世紀災難級

3月恐有大事？危險名單曝光 他預言：世紀災難級