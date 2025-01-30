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遺址擴至10萬米…5800年前紅山人如何修建「超級工程」？

中國新聞組／北京30日電
賈笑冰在牛河梁遺址。(取材自華西都市報／受訪者供圖）
賈笑冰在牛河梁遺址。(取材自華西都市報／受訪者供圖）

遼寧的牛河梁遺址是紅山文化的核心遺址之一，20世紀80年代首次發掘出部分台基。2021年，考古團隊在女神廟北側清理5號與6號台基時，發現了9號台基，連結兩處不相關的遺跡，將遺址範圍從4萬平方米擴展至超過10萬平方米。考古領隊賈笑冰形容，紅山先民5800年前修建的建築，是當之無愧的「超級工程」。

華西都市報報導，1980年代，郭大順與方殿春等考古學者曾通過打探溝、試掘與地表踏查，在4萬平方米的二號建築址上識別出8座台基。2021年8月，賈笑冰於女神廟北側的5號、6號台基進行清理時，發現土層中的石頭與常理不符。深入挖掘後，第9座台基現身。

9號台基的發現，將第一地點的範圍擴大至6萬平方米，加上周邊附屬遺存，總面積突破10萬平方米。紅山人在山體基岩上墊土、鋪碎石，分層壘起9座台基，最高處墊土厚達4.6米。碳十四測年顯示，這些台基的建造時間僅約200年。台基從低至高修建，呈梯田狀，共分三、四層。西、東台基牆體平行分布，規律性讓人難以想像這是5800年前的建築成果。

牛河梁遺址積石塚全景。(新華社)
牛河梁遺址積石塚全景。(新華社)

9號台基將2號建築址與女神廟連成整體，成為突破性的發現。女神廟被考古學者蘇秉琦稱為「紅山人的女祖，中華民族的共祖」，其與其他台基的聯繫與建造先後順序因此明朗。賈笑冰表示，9號台基的出現證明了先建台基，再建大型建築的施工邏輯。

報導指出，牛河梁遺址核心區面積近60平方公里，內有60餘處紅山文化遺址點，多以積石塚或祭祀遺跡為主。核心區中居住地規模小，難以匹配遺址群內的大規模祭祀活動。然而，這些複雜的台基結構、精準的建築規畫，顯示當時的紅山社會已具有明確的社會分層，並進入文明社會階段。

牛河梁遺址博物館展出的女神頭像（複製品）。（取材自華西都市報）
牛河梁遺址博物館展出的女神頭像（複製品）。（取材自華西都市報）

賈笑冰推測，根據古環境、古氣候等資料來看，當時的牛河梁要遠比現在溫暖濕潤得多。河流周圍會有很多濕地，這些濕地並不適合人類居住，所以牛河梁先民只能往高處走，甚至到山崗上生活。這種生活環境，注定了聚落遺址的範圍不會太大。

因此，考古學者推測，或許臨近的山崗能組成一個大的社群，這個社群才能真正代表聚落的規模。而台基上的建築、積石塚、女神廟等，則是紅山人整合社會的一個方式。

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