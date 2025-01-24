曾狀告武漢市府…新冠死者家屬網購水果刀 公安電話來了

武漢市民、疫情受害人家屬張海資料照。（取材自微博/張海提供）

深圳居民張海的父親在新冠疫情 間不幸病故，他因此走上維權路。近日，他透過網購平台購買兩把水果刀，卻遭到公安盤問其用途，張海不滿批評當局長期對他實施監控。

自由亞洲電台報導，新冠疫情期間，張海的父親感染新冠肺炎，不幸病故。他狀告湖北省以及武漢 市政府，要求公開疫情死亡真相。但是，法院拒絕受理。

張海前年因在網上聲援武漢居民集會爭取合理的醫療保障，被公安祕密抓捕。其後，武漢法院以「尋釁滋事罪」將張海判刑1年3個月。張海於去年5月19日刑滿出獄。

張海近日透過拼多多 網購平台購買了兩把水果刀，卻被深圳市公安局南山派出所公安盤問。

張海說明警方與他的對話，「因為我在網上訂購了兩把小水果刀，今天中午有電話打給我說是反詐中心的，我不接電話。後來又有電話打進來，他說你叫張海嗎？他說是南山區派出所的，他說你在拼多多是不是買了兩把刀？我說，買兩把水果刀就違法了嗎？他說，你買刀幹什麼？我說，我肯定有需求，削水果不行嗎？」

張海不滿警方對他的提問，因為任何人都可以在網上購買經過有關當局核准的刀具，為何他就不可以？「你可以公開賣，我就可以公開買，你要不就取締這些水果刀具。我說這是全方位的監控人。他說在商場買這些刀也要登記。我說，淘寶、拼多多上的客戶電話都是實名制、真實的地址。」