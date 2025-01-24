武漢封城5周年了 「新冠一代」集體創傷仍心有餘悸

2020年1月23日，中國宣布對武漢封城，5年過去了，武漢翻了篇，還是抹去這一頁？圖為疫情中，一婦女茫然站在醫院前。(路透)

2019年底、2020年初，中國武漢 的疾控部門報告了幾十起神秘的肺炎病例，沒有人預料到會因此掀起一場全球性大疫情 。2020年1月23日，武漢市「封城 」，5000餘萬人口的湖北省也進入封控狀態。五年後，疫情溯源、死亡人數、封控損失等資訊仍是謎團，武漢人仍然心有餘悸，學者認為，封城是很多武漢青年的人生分水嶺，也是中國「新冠一代」的集體創傷。

德國之聲中文網報導，新冠病毒究竟從何而來，至今依然難有定論。曾參加世衛新冠病毒溯源專家小組的德國流行病學家雷恩德爾茨(Fabian Leendertz)教授表示，從科學的角度而言，新冠病毒源自實驗室洩露的可能性很低，大多數溯源研究都指向了武漢華南海鮮市場上買賣的野生動物。

但中國方面在疫情爆發後，與國際學術界共享冠狀病毒研究數據的意願急劇降低，中國疾控中心甚至在2023年刪除資料庫中對2020年早期新冠病毒環境樣本數據。

在武漢嚴厲封控後的近三年時間裡，「清零政策」讓全國眾多城鎮陷入封控、隔離，其中，經濟中心城市上海在2022年春天連續封城兩個月，更是嚴重擾亂了全球產業鏈，在某種程度上加速了歐美國家對華「去風險」乃至「脫鉤」的進程。

香港大學病毒學教授金東雁指出，在疫情早期，新冠病毒的致死率較高，且當時還沒有疫苗上市，因此嚴格的封控措施確實起到了壓制傳播速度、拯救生命的效果。但是到了後期，清零政策卻是完全錯誤的，且「有些副作用至今仍能感受得到」。

BBC中文網報導，在武漢封城期間，公權力與個人權利的衝突不斷浮現。2020年2月7日，34歲醫師李文亮生前發布確診感染的最後微博被網民稱為「中國哭牆」，五年來超過百萬條悼念與申訴的留言持續湧入，至今仍未停息。

「疫情帶來的許多後遺症，或者說是『次生災難』，至今仍未被正視，這讓我感到非常無力。」34歲武漢社工郭晶回顧，她目睹了商店關門，居民得不到幫助，他們的親朋染疫而亡，都要人們自己去承受，「封城對中國政府來說是一個加強管控的一種嘗試，一個實驗」，「封城的那個期間根本談不上甚麼創傷⋯⋯公權力的騷擾對我來說才是創傷吧」。

封控政策給中國年輕一代留下不同程度的傷痕。郭晶說，她一些朋友選擇離開中國，有人是為了更好的發展機會，有人是希望擺脫公權力的滋擾。

美國芝加哥大學的楊大利教授對「新冠一代」的未來感到憂慮。「年輕人好幾年都封在學校裡，出去實習、社會交往的機會比較少。大學生們的心態其實有相當大的一些變化吧？」從長遠來講都會有相當的影響——包括要不要結婚，要不要生孩子等情況。

五年後的今天，楊大利教授認為，公開透明的新冠溯源工作能有助療癒社會集體創傷，但他觀察到，中國不不鼓勵大家做這事情。因為這種回顧必然會觸及動態清零過程中的一些現象行為，以及錯誤。