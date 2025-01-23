李子柒錄河南春晚、預告片出鏡15秒 帶火這套漢服披襖

河南衛視發布的河南春晚預告片中，李子柒穿改良漢服驚艷亮相。（視頻截圖）

中國第一網紅李子柒又帶火了一套漢服。李子柒近日在河南 衛視發布「李子柒河南春晚夢幻聯動」預告視頻中，穿著一身紅色改良漢服披襖，手提醒獅燈驚艷亮相，被眼尖的網友發現，自己似乎在某電商 平台一家網店上買過 「李子柒同款」漢服。該店鋪老板兼設計師胡不歸稱，李子柒身著的改良漢服的確出自她家，「李子柒只出鏡了15秒，店裡同款已被『問爆』」。

「我出息了！李子柒穿上了我設計的衣服！ 」胡不歸激動地說。據上游新聞報導，胡不歸表示，她和李子柒並無合作關係，事先並不知道自家衣服會被「幸運」地挑中。「是店鋪顧客拿著視頻向我求證。我們仔細地對比了李子柒身上那套衣服，從外套的衣領、衣扣、下擺細節到內搭立領衫的領口、袖口的設計扣子、裙擺樣式等……證實這套衣服確實是出自我們店」。

胡不歸表示，，「李子柒同款漢服」是她3年前設計的一款原創明制三件套改良漢服，名「餘年」，寓意為「年年有餘」；總價1400元（人民幣，下同）左右，共有方領半袖披襖，改良立領衫和點翠改良馬面裙一套三件。「這是店鋪的暢銷款式，3年銷售量已破萬件，光去年就賣了4000件」。

李子柒官方帳號目前對此尚未回應。

胡不歸店鋪中售賣的「李子柒同款」。（取材自上游新聞／受訪者供圖）

29歲的胡不歸說，她當初的設計初衷，就是將其定位為一件「新年戰袍」，「衣服的顏色和詩句都扣緊了春節 主題，承載著大家對新年的祝福和對來年的期望」。

「加班吧！縫紉機踩冒煙」、 「快讓我穿上李子柒同款」，看到評論區的網民留言，胡不歸笑言，她這波流量是接住了，可惜銷量沒接住。「因為『火』得很突然，時近年關，我們沒有提前準備，衣服本身就是缺貨狀態。很多顧客到平台來詢問，但合作的服裝廠已經過年放假，已經無法出貨」。