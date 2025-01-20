以前寫到半夜、如今10分鐘 杭州師用AI寫評語 家長回應了

杭州市錢江外國語實驗學校404班班主任趙亦心老師準備的期末評語，是一副蘊含了學生名字的新年對聯，這些文字是由AI產生的。（取材自都市快報橙柿互動）

中國中小學進入寒假，也是一個學期的結束，許多老師為了學生的期末評語傷透腦筋，「一個人200字，全班42個人就是8000多字」，每名學生不能寫一樣的、也不能與上學期重複。於是有老師改用AI 生成評語，快速省事，但也有學生家長不滿，認為少了人情味與溫度。

都市快報「橙柿互動」報導，一名杭州老師抱怨，全班有42名學生，為每名學生寫200字評語，合起來就要寫超過8000字，不但要顧慮到每名學生的特點，還要與去年的評語不同，「簡直是太難了。」

隨著生成式AI工具愈來愈普及，今年有不少老師改用AI軟體來幫忙寫學生評語，只要在網路上搜尋關鍵字，就可以看到各種教學和軟體，可見為此煩惱的老師不在少數。

網路上有許多用AI寫評語的教程和軟體。（取材自都市快報橙柿互動）

對此，有些學生家長覺得沒什麼不好，「我們老師寫評語寫到凌晨1時多，也是不容易。如果有個輔助手段幫助老師減輕工作量，我覺得沒毛病。」也有家長建議，「老師再針對孩子的個人情況修改一下，就完美了。」

不能接受這種做法的家長也不少，「太不用心了吧？」一名三年級家長表示，還是比較喜歡手寫的評語，報告單已經從紙本變成電子式的了，如果報告還要用AI寫，「感覺愈來愈失了味道。」

也有老師不喜歡用AI寫評語，「生成的文本看起來就是一些生硬的拼湊，一看就不是老師親手寫出來的」，一位小學語文老師說，自己盡量會多花些心思來寫。

另外有一些老師，則是採取中立作法，先用AI生成評語，再加以修改潤飾。趙亦心任教於杭州錢江外國語實驗學校，她手工將小四的學生們的期末評語做成新年對聯，但對聯上的文字是用AI生成的。如此精美的評語，不但受家長歡迎，也在網路上火了起來。

趙亦心表示，她是受最近在網上很火的「靈隱寺新年掛曆」啟發，她先自己寫了兩名學生的姓名對聯，把範例輸入給AI，再把班級同學的名字和祝福指令輸入，在AI的幫助下，順利生成了全班同學的姓名對聯。