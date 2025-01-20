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中國再發現大型金礦 甘肅、內蒙都有 資源量達168噸

中國新聞組／北京20日電
甘肅等地發現大型金礦，新增金資源量168噸，示意圖。（新華社）
甘肅等地發現大型金礦，新增金資源量168噸，示意圖。（新華社）

中國黃金探礦又有好消息，繼湖南、山東，中國在甘肅、內蒙古、黑龍江等地再發現大型金礦，累計新增金資源量168噸。

澎湃新聞報導，中國地質調查局19日發布消息，在甘肅安壩里北、內蒙古哈達門溝和黑龍江塔河寶興溝3個礦區金礦找礦取得突破，其中安壩里北礦區新增102.4噸，達到超大型規模；哈達門溝大壩溝礦段新增41.3噸、塔河寶興溝金礦新增24.3噸，均為大型規模。

中國地質調查局表示，此次找礦聚焦膠東、秦嶺、上揚子西緣等重點成礦區帶和哈達門溝、甘南-隴南金礦等24個金礦大型資源基地，並結合大數據-大模型-大算力的成礦預測模型，圈定找礦靶區47處，提交區塊建議35處，拓展找礦範圍。

據了解，近期中國黃金探礦接連傳出好消息。湖南省地質院2024年11月21日宣布，在萬古金礦田地下2000米以上深度地層發現超40條金礦脈，金品位最高達138克／噸，探礦核心區累計探獲黃金資源量300.2噸。專家會商認為，湘東萬古金礦田礦床規模屬於超大型，預測地下3000米以上遠景黃金儲量超過1000噸，以現行金價計算資源價值達6000億元（人民幣，約822億美元）。

此前山東戰略性礦產勘查也實現新突破，新增金資源量581噸，萊州西嶺金礦成為全國最大單體金礦床，膠東地區世界第三大金礦區地位得到進一步鞏固。

甘肅 金價

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