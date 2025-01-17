-30°C穿短袖玩哈爾濱24天 深圳男沒事 專家：千萬別學

深圳一名男子穿短袖到哈爾濱玩，被網友稱為「深圳短袖哥」。（抖音截圖）

冬季旅遊王者哈爾濱吸引來自各地的遊客不畏冰冷朝聖，在攝氏零下30度的冰天雪地裡，一名來自深圳的男子竟只穿一件短袖T恤玩了24天，即便眉毛都結了霜仍直言「不冷」，更稱自己沒有生病也沒有凍傷。男子行徑引發熱議，網友稱他「深圳短袖哥」，但專家提醒，每個人的體質和耐寒能力不同，不可輕易模仿這種極端行為。

綜合齊魯晚報、香港01報導，名為彭曉明的深圳男子近日在網路上走紅，他在零下30°C的極寒天氣中，穿著短袖遊歷了東北三省，且持續24天，刷新了人們對耐寒極限的認知，也引發廣泛關注。

彭曉明在12日的哈爾濱戶外挑戰中更穿著短袖待了超過8小時，儘管眉毛都結了霜，他依然滿臉笑容，絲毫不見寒冷侵襲的痕跡。他表示，自己在東北的這段期間不僅沒有生病，也沒有出現任何凍傷的情況，讓不少網友直呼「不可思議」。

彭曉明說，自己是土生土長的深圳人，他在哈爾濱的冰天雪地裡穿短袖「覺得還行」，反而是深圳的冬天會冷到發抖。但他也強調自己只是憑藉對旅遊的熱愛和對極端環境的挑戰精神，完成了這次不可思議的冰雪之旅，「我的身體我了解，希望大家不要跟我學。」