我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國公安曝演員王星遭詐騙過程 中泰警方已逮12人

藍色廂型車野火下倖存照瘋傳 車主尖叫：它居然沒事

vivo、華為超車蘋果 在中市占躍冠亞軍 iPhone排第3

記者謝守真／綜合報導
2024年手機市場復甦，vivo以17％市占率排名第一，華為16%次之，蘋果、OPPO、榮耀分列三到五名，與前一年相比，蘋果銷量大跌17％。圖為上海南京東路上的華為旗艦店。（中新社）
2024年手機市場復甦，vivo以17％市占率排名第一，華為16%次之，蘋果、OPPO、榮耀分列三到五名，與前一年相比，蘋果銷量大跌17％。圖為上海南京東路上的華為旗艦店。（中新社）

連跌兩年後，中國手機市場終於迎來反彈。市場研究機構Canalys發布最新數據指，去（2024）年中國智慧手機市場全年出貨量達到2.85億支，年增4%。同時，中國品牌vivo和華為銷售量在去年反超車美國蘋果公司，分別以17%和16%的市占率成為市場冠、亞軍，而蘋果則跌至第三名位置。

據Canalys微信公眾號，以具體排名來看，蘋果去年慘遭vivo、華為夾殺。vivo出貨量達4930萬支，年增11％；華為排名第二，出貨4600萬支，年增37％。蘋果、OPPO、榮耀緊追在後，排名分別第三、第四、第五，市占皆為15%，而且三者的出貨量均出現不同程度下滑，蘋果大跌17%，後兩者跌幅均為3%。

數據顯示，這是蘋果在中國市場有史以來最大的年度銷量跌幅，四個季度都出現萎縮，其中最後一個季度下降了25%。

港媒指出，分析認為，蘋果手機在陸銷量下滑與最新款的iPhone缺少人工智慧ChatGPT功能不無關係，進而削弱蘋果在中國市場的競爭力。

Canalys高級分析師朱嘉弢說：「蘋果因此寫下在中國市場最差年銷量。蘋果尖端市場地位面對多方挑戰：華為持續發布旗艦品牌，中國國內折疊手機在高價位的數量激增，以及小米和vivo等安卓品牌通過科技創新，建立消費者忠誠度。」

實際上，在美國2019年限制美企對華為輸出尖端科技以來，蘋果享有四年的持續增長。不過，華為在2023年8月強勁復出，透過自製晶片推出新的手機系列，去年第4季的出貨量上升24%。

蘋果則罕見以降價方式刺激新款iPhone16手機銷量。蘋果公司並在今年1月4日至7日，透過官方渠道進行四天促銷，給iPhone16系列手機降價高達人民幣500元(約68美元)。中國主要電商平台也跟進各自的促銷。阿里巴巴旗下天貓商城宣布，給予最新款的iPhone16系列手機的折扣高達1000元。

此外，Canalys預估，今年中國智慧手機市場出貨量將超過2.9億支。

中國在全球市場上享有得天獨厚的有利市場環境，官方又在1月宣布包括智慧手機在內的全國性補貼政策，為今年的市場增長奠下基礎。

美國蘋果公司2024年丟失中國智慧型手機市場銷量王頭銜。（路透）
美國蘋果公司2024年丟失中國智慧型手機市場銷量王頭銜。（路透）

華為 iPhone 微信

上一則

黑龍江女身分被「借走」19年 結婚用別人姓名 一審判了

下一則

冰雪大世界急招冰雕師 想要日薪3500元 先克服兩件事

延伸閱讀

華為手機傳重回全球市場 將進軍60國家地區

華為手機傳重回全球市場 將進軍60國家地區
蘋果iPhone上季中國出貨量驟減25% 來自華為的競爭壓力加劇

蘋果iPhone上季中國出貨量驟減25% 來自華為的競爭壓力加劇
2024年全球手機市場蘋果第一 小米增速最快

2024年全球手機市場蘋果第一 小米增速最快
蘋果投資3500萬美元設上海新公司 AI手機將登陸？

蘋果投資3500萬美元設上海新公司 AI手機將登陸？

熱門新聞

從泰國境內可以清楚拍攝到緬甸境內建築。（取材自新華社）

泰緬邊境危險？中記者親赴現場：穿名牌年輕人 一到機場就被接走

2025-01-11 10:00
當地時間2025年1月8日，查德總統穆罕默德在恩賈梅納會見中共中央政治局委員、中國外交部長王毅。(取材自中國外交部網站)

王毅逃過一劫 前腳剛走… 查德總統府傳槍響釀20死

2025-01-10 01:23
中國不少半導體公司開出高薪，不過中媒指出，前些年的「瘋狂」已經不復存在。圖為中芯國際生產車間。（新華社）

6倍薪水挖角光景不再 中國半導體產業招人進入冷靜期

2025-01-11 12:12
小學四年級數學試題。（取材自微信公眾號＠國培學業規畫）

海底撈針、水滴穿石哪個機率小？深圳小四數學題考倒中學師

2025-01-11 08:30
羅女士手工製作的「大鵝」，全套材料均在網上購買。（取材自封面新聞）

嫌貴又想穿？ 中民眾自製高仿「加拿大鵝」 成本339元

2025-01-03 07:19
（取自微博）

海底撈針、水滴穿石誰更可能發生？深圳小學數學試卷 考倒中學老師

2025-01-10 16:27

超人氣

更多 >
川普將「光速」遣返無證客 3.8萬中國公民列「可驅逐」

川普將「光速」遣返無證客 3.8萬中國公民列「可驅逐」
輝達需要更大的據點 黃仁勳：我會在這蓋一個非常漂亮的總部

輝達需要更大的據點 黃仁勳：我會在這蓋一個非常漂亮的總部
退休族遠離佛羅里達 未來10年這5州成熱點

退休族遠離佛羅里達 未來10年這5州成熱點
TikTok怒了 將主動關閉美國App 1.7億舊用戶恐受影響

TikTok怒了 將主動關閉美國App 1.7億舊用戶恐受影響
Uber司機貼出一長串乘車規矩 全文大寫網熱議：是在罵人？

Uber司機貼出一長串乘車規矩 全文大寫網熱議：是在罵人？