vivo、華為超車蘋果 在中市占躍冠亞軍 iPhone排第3

2024年手機市場復甦，vivo以17％市占率排名第一，華為16%次之，蘋果、OPPO、榮耀分列三到五名，與前一年相比，蘋果銷量大跌17％。圖為上海南京東路上的華為旗艦店。（中新社）

連跌兩年後，中國手機市場終於迎來反彈。市場研究機構Canalys發布最新數據指，去（2024）年中國智慧手機市場全年出貨量達到2.85億支，年增4%。同時，中國品牌vivo和華為 銷售量在去年反超車美國蘋果公司，分別以17%和16%的市占率成為市場冠、亞軍，而蘋果則跌至第三名位置。

據Canalys微信 公眾號，以具體排名來看，蘋果去年慘遭vivo、華為夾殺。vivo出貨量達4930萬支，年增11％；華為排名第二，出貨4600萬支，年增37％。蘋果、OPPO、榮耀緊追在後，排名分別第三、第四、第五，市占皆為15%，而且三者的出貨量均出現不同程度下滑，蘋果大跌17%，後兩者跌幅均為3%。

數據顯示，這是蘋果在中國市場有史以來最大的年度銷量跌幅，四個季度都出現萎縮，其中最後一個季度下降了25%。

港媒指出，分析認為，蘋果手機在陸銷量下滑與最新款的iPhone 缺少人工智慧ChatGPT功能不無關係，進而削弱蘋果在中國市場的競爭力。

Canalys高級分析師朱嘉弢說：「蘋果因此寫下在中國市場最差年銷量。蘋果尖端市場地位面對多方挑戰：華為持續發布旗艦品牌，中國國內折疊手機在高價位的數量激增，以及小米和vivo等安卓品牌通過科技創新，建立消費者忠誠度。」

實際上，在美國2019年限制美企對華為輸出尖端科技以來，蘋果享有四年的持續增長。不過，華為在2023年8月強勁復出，透過自製晶片推出新的手機系列，去年第4季的出貨量上升24%。

蘋果則罕見以降價方式刺激新款iPhone16手機銷量。蘋果公司並在今年1月4日至7日，透過官方渠道進行四天促銷，給iPhone16系列手機降價高達人民幣500元(約68美元)。中國主要電商平台也跟進各自的促銷。阿里巴巴旗下天貓商城宣布，給予最新款的iPhone16系列手機的折扣高達1000元。

此外，Canalys預估，今年中國智慧手機市場出貨量將超過2.9億支。