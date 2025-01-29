雲南90後新農人 拍村民與牛油果「時尚照」火出圈

大萌拍下阿婆頭戴一副「牛油果耳機」的照片。（取材自紫牛新聞）

把牛油果當耳機、將檸檬做墨鏡…一張張極具創意的人像照片，讓雲南孟連的牛油果(酪梨)火出圈。這些照片是90後「農場主」大萌所拍攝，其中一張女孩與牛油果的合照更登上雜誌封面，也被昆明長水機場、 上海地鐵 用於推廣雲南旅遊。大萌做為新農人紮根鄉村種植牛油果的經歷，還被央視點讚。

新周刊報導，大萌是雲南土生土長的90後，他在18歲之前只有一個目標，就是走出大山。大萌是哈尼族，祖祖輩輩定居在大山與雲海之中。記憶裡除了說哈尼語，就是做不完的農活。

大萌和村民們合影。（取材自紫牛新聞）

大學畢業後，大萌帶著相機走出大山，成為一名旅行體驗師和公益攝影師，在40多個國家留下了自己的足跡、書籍和攝影作品，用鏡頭記錄許多與過去截然不同的風景。遍歷山海的他決定回到自己的故鄉，把自己在外面所收獲的見聞學識帶回大山裡。

一次偶然的機會，他在孟連的土地上看到了一片牛油果森林，從山頂一直蔓延向下到山腳，他感覺自己的未來就在這裡了。2017年，孟連首次試種牛油果成功，這個曾經只能依賴進口的水果在中國紮下了根。孟連縣政府推廣過程中，曾有村民不願配合種植，大萌明白村民不怕辛苦，只怕種的東西賣不出去：「我們告訴他，你只管種就行了」。

2021年4月，大萌在孟連種下了第一批牛油果苗。他承包了20畝牛油果地，兩三年後擴張到300多畝，帶動村民投入種植，大萌還以村民為「模特」拍攝一張張人像照片，讓當地牛油果「火出圈」，當地農戶的生活和世界也逐漸被打開。

紫牛新聞報導，在大萌拍攝的一張照片中，一位拉祜族阿婆頭戴一副「牛油果耳機」，還戴著一副牛油果葉做成的「眼鏡」，胸前一條用牛油果串起的「項鏈」也很惹眼，這樣創意感滿滿的作品讓人感覺「很潮很時尚」。

大萌拍攝的「酷酷大叔」。（取材自紫牛新聞）

另一張廣為人知的照片是一個從枝條上掛落的牛油果擋在女孩榕榕的一隻眼睛前，榕榕露出了淳樸的微笑。這張照片登上了中國新聞周刊南亞版「LINK TIMES」的封面，還出現在昆明長水機場航站樓和上海地 鐵二號線車廂等地方，被用於宣傳推廣雲南的旅遊文化等。這讓很多人認識了這個雲南邊境 大山中的女孩，也由此了解她所在的那片土地。

大萌拍攝的當地女孩榕榕。（取材自紫牛新聞）

「我希望通過鏡頭，向大家推薦孟連的牛油果以及可愛質樸的人們，讓牛油果和背後鮮活的生命被看見」，大萌說。