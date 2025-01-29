雲南小伙來美秀川劇變臉 哇噻…外國人嚇出「表情包」

張永昌表演變臉，外國人嚇出「表情包」。（取材自南方都市報）

來自雲南大理的29歲中國小伙張永昌，身著傳統川劇服飾，外國友人用手指觸摸他的臉譜，被變臉表演「秒換臉」瞬間驚嚇出「表情包」……這段短短17秒的視頻日前衝上了熱搜榜，獲得超500萬點讚，被外國網友譽為「中國魔法」。張永昌將中國傳統文化的瑰寶——川劇變臉帶到了美國、新加坡 的舞台，在海內外都吸引了眾多網友的關注。

「我從小就對中國的傳統文化技藝特別感興趣，在國內工作時一次偶然的機會，我在現場觀看了川劇變臉表演，當時就驚嘆這種藝術。」據文匯報報導，張永昌震撼於演員竟然能在那麼短的時間內，通過「簡單」的動作讓面部的形態不停發生變化，「就像是疾風驟雨一般，這種變幻莫測的表演方式讓我充滿了好奇和敬佩」。

張永昌受邀參加當地亞裔傳統月慶祝活動。（取材自南方都市報）

張永昌因此找到相關培訓機構學習川劇變臉，花了一筆不小的費用，經過刻苦勤奮的訓練和對表演動作的打磨，愈發認同「台上一分鐘，台下十年功」。川劇變臉手法非常多樣，抹臉、吹臉、扯臉等之外還有「起範兒」動作都很講究，需要長年累月地練習。

「我喜歡川劇變臉藝術，恰好餐廳又有這個特殊崗位的設置，在有一份工作的同時，又能做自己喜歡的事，就選擇了這個崗位。」張永昌說，雖然之前的崗位比現在的薪酬要高，但每天給外國友人表演中國傳統變臉藝術，讓他們喜歡上川渝文化，所獲得的成就感更高，「我認為這是金錢沒有辦法衡量的」。

3年前，張永昌前往美國。如今他在一家重視中國傳統文化的中國火鍋餐廳工作，每天都會為前來用餐的客人帶來精采的變臉表演。張永昌的變臉絕技令外國友人驚嘆不已，紛紛拿出手機記錄並在社交媒體上分享，這讓愈來愈多人開始關注這家餐廳慕名前來，不僅為餐廳帶來了一定的經濟效益，愈來愈多外國人也開始對中國文化產生興趣。

很多當地人在看了表演後，都會情不自禁地喊出「Amazing！」，他會很自豪地說：「這是『Sichuan Opera face changing』。」

張永昌受邀在校園中演出。（取材自南方都市報）

張永昌還積極走進校園、社區演出。一次在學校的表演後，該校派出老師和學生會代表，帶著感謝信和禮品卡送到了他工作的餐館中。「他們來了30多人，感謝信還是用中文寫的，雖然歪歪扭扭，但能看得出來花了很大心思，這讓我特別觸動，也感到非常自豪。我們中華民族上下5000年的文化，那可不是蓋的」，張永昌豪氣地說。

張永昌說，他最大的願望是找到一位川劇變臉大師，真正地拜師學藝，更好地傳播這項非遺文化。