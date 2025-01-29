與東北虎和平相處 吉林虎豹公園有座避獸屋

吉林琿春是中國為數極少的，同時擁有為數可觀的虎豹區域。（取材自央視）

位於東北虎豹國家公園核心區域的吉林琿春，是中國為數極少，又同時擁有為數可觀的虎豹區域。針對日益增加的人與虎豹的相遇乃至衝突現象，國家公園已對對虎豹棲息地與人類生活區進行全面地域隔離，並設置了20座「避獸屋」，安裝了7000多個監測體系與聯防預警機制，希望這裡成為人與野生動物，尤其是大型猛獸長期共存的實踐地。

據央視新聞報導，央視近日前往吉林琿春採訪時，就與東北虎不期而遇。據報導，人與東北虎相遇之處距村子直線距離不到1公里。事實上，為保障巡護安全，東北虎豹國家公園在核心區域吉林琿春建造一種特殊的「避獸屋」，以應對可能發生的遭遇野生動物的險情。

「避獸屋」由鐵皮建造、圍擋堅固而又可以從窗戶中清晰觀望外面情況的小房子，就是虎豹公園裡試點建造的「避獸屋」，也叫作「避險亭」。房間雖小，設施齊全，室內還放置了足夠幾天使用的緊急物資。

這樣的避險亭，目前在東北虎豹國家公園琿春區域一共建造了20座，每座之間相隔兩公里左右。2025年東北虎豹國家公園將在核心控制區推廣使用，為巡護員以及周邊的居民提供安全保障。

針對日益增加的人與虎豹的相遇乃至衝突現象，東北虎豹國家公園管理局琿春分局局長劉林波表示，長期看來，人虎共存現象是必然趨勢。琿春虎豹活動區域面積是3300多平方公里，與村民們交集1000多平方公里。這麼大的面積當中有29個自然村屯，居住著將近1萬人口的村民。要避免人虎衝突，應該把公園和村民的生產生活區域全面地進行全面隔離。

當下，避免或減少居民與虎豹發生相遇乃至衝突最切實可行的方式，是透過高科技設備進行全方位即時監測，透過即時發出預警訊息來規避野生動物導致的險情。

劉林波表示，目前已安裝了將近7000多個監測體系，能夠有力地預防老虎下山的問題，特別是琿春市成立了以保護局、管護中心、各鄉鎮及村屯四級的聯防預警機制。這樣在虎豹出現在村屯三公里之內的預警訊號，及時傳達到各村屯，確保村民人身的安全。