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死神入口處「捨命一跪」救人 梅州男：我不是英雄

中國新聞組／北京29日電
黃建度在收到的錦旗前。（取材自紅星新聞）
黃建度在收到的錦旗前。（取材自紅星新聞）

2024年5月1日凌晨，廣東省梅州市梅龍高速公路（梅大高速段）茶陽路段發生路面塌陷事件，導致23輛車陷落，48死30傷。事發當時，64歲的黃建度冒著生命危險跪在梅大高速上，阻止更多行駛中車輛掉進塌方處，被譽為是救人「英雄」。談及這個「封號」，黃建度靦腆地笑說：「我不是什麼英雄，我就是個賣菜的，關鍵時刻，做了點普通人該做的事」。

紅星新聞報導，事發當時，黃建度的女婿饒畛駕駛一輛7座商務車從深圳返回老家梅州市大埔縣青溪鎮，同車還有饒畛的母親、妻子、兩個孩子以及他的岳母共7人。凌晨2時許行經事發路段，饒畛突然發現眼前右側路面黑乎乎一片，緊急靠邊停車，黃建度和他下車打著手機電筒檢查，驚出一身冷汗：「高速路塌方了！我的車子可能就是最後一輛通過塌方處的」。

於是全車人下車喊叫並搖晃手中的手機電筒，希望能阻止過往車輛，但一輛輛朝著塌方處駛去、墜落，緊接著是猛烈的撞擊聲。黃建度意識到「必須採取新措施來阻止災難加重」，他翻越過高速路中間護欄，從另一側的高速路車道折回到塌方車道的正前方，阻止車輛繼續前行。

站在快車道邊上，黃建度拚命揮動雙手以阻攔車輛前行，快車道上的車終於停下來，對方下車查看發現黑洞正前方確實塌方了，對他說「謝謝你救了我們全家5口人」。可旁邊的慢車道上，無論黃建度如何揮手、喊叫，司機還是朝前開，眼看第三輛車就要從他身邊越過前行，黃建度「撲咚」一聲，果斷跪在潮濕而堅硬的高速路面上，才擋下了車。

在「死神」入口處，黃建度捨命一跪，攔停了無數車輛，挽救了無數個家庭，他因此成為大家口口相傳的「超級英雄」，獲「見義勇為好人」表彰。

黃建度於1992年到1999年和妻子巫友蓮在珠海市前山鎮賣了7年的菜，又帶家人到深圳阪田謀生，一直樂觀、積極和樂於助人。上世紀90年代在珠海賣菜時，有個人來到黃建度所在的白石村農貿市場討要50塊錢（人民幣，下同）坐車回廣州，黃建度不忍心拒絕，給了他50塊錢，那時一斤青菜才5毛錢，50塊錢相當於100斤青菜的總價，但黃建度說：「但哪怕對方是個騙子，我也問心無愧——萬一人家真的有困難呢？」

黃建度說，幫助別人的時候，不要去求回報，也不要總想別人的動機，只要在自己力所能及的范圍內，能幫就幫，這樣就問心無愧了。

黃建度夫婦和女兒、兒子（攝於2000年在東莞開文具店時）。（取材自紅星新聞）
黃建度夫婦和女兒、兒子（攝於2000年在東莞開文具店時）。（取材自紅星新聞）
黃建度回鄉受到表彰。（取材自紅星新聞）
黃建度回鄉受到表彰。（取材自紅星新聞）
梅大高速茶陽路段塌方事故後的現場。（取材自紅星新聞／視覺中國圖）
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