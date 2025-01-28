失明80後靠1根陪跑繩 跑70多場馬拉松 成為視障者的光

志願者帶著何亞君（中）一起跑步。（取材自人民日報）

80後何亞君失明已近30年，雙眼毫無光感，但從2014年開始，何亞君累計跑了70多場馬拉松 ，總跑量超過1.2萬公里。他還成立了「何亞君助盲團」，由青年志願者用一根30厘米長的陪跑繩，帶動更多盲人跑起來。如今，「何亞君助盲團」累計組織跑步活動和比賽超過900場，參加跑步活動的盲友和志願者累計超過5萬人次。

據人民日報報導，10歲那年，何亞君因病致盲，22歲離開四川老家，到北京盲人學校學習按摩，次年開始做盲人按摩師。雖然有了一份可以養活自己的工作，但孤獨、自卑仍然包裹著何亞君。

轉機在2014年的一個夏天，何亞君的一名客人告訴他，有志願者可以通過拉一根陪跑繩，帶著盲人一起跑步。這讓何亞君驚訝不已，他抱著嘗鮮的心態去了一次，感到「多年生鏽的身體瞬間被釋放了」。後來他在志願者協助下，參加了多場馬拉松，獲得了許多獎牌，讓他很自豪地說：「青春有無限可能，無論是健全人還是盲人」。

「我當時就想，我還年輕，不能一輩子都待在按摩店裡，那不是生活的全部。既然有志願者肯幫我們盲人，我就要跑起來，我還要帶動身邊的盲人一起跑」，何亞君說。

2015年5月，何亞君創立了「何亞君助盲團」，致力於幫助視障人士「走出去，動起來」。起初敢參加跑步的盲人很少，質疑聲音卻不少：「盲人都看不見路，怎麼能跑步？」何亞君通過給參與盲友送跑鞋和衣服的方式，吸引盲人大膽嘗試。

如今，「何亞君助盲團」累計組織跑步活動和比賽超過900場，參加跑步活動的盲友和志願者累計超過5萬人次，其中不乏青年盲人與青年志願者。

想成為一名合格的助盲跑志願者也不容易。每一名志願者都需要經過專業培訓，在反覆的「蒙眼跑步」訓練中，體會、理解視障人士的處境。

新志願者們兩人一組，其中一人蒙上眼睛，由另一人帶領完成跑步。蒙上眼睛後，27歲的志願者趙晨霄感受到一種下墜的失重感，甚至無法保持直線前進。一路上，志願者輕輕向左拉一下繩子，是在告訴盲友該往左轉了﹔遇石子、減速帶、破損路面也會口頭提醒，或握住盲友的手引導通過，「切身體會後更能設身處地為盲友著想」，她說。