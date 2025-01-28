重慶「放牛班」校長 賣房在偏鄉辦學30年 花光退休金

丁星親自上課，為孩子們編排舞蹈，創作歌曲。（取材自上游新聞）

在偏遠的重慶長壽區洪湖鎮有一所「重慶市長壽洪湖文化藝術學校」，80％學生都是留守兒童，68歲的創辦人兼校長「丁媽媽」丁星原本可以過著著富足安逸的養老生活，但30多年來她不僅親自上課、編排課程，還把賣房收入以及自己和丈夫的退休金 都投入辦學，守護著「放牛班」，只為讓這群孩子通過學習藝術獲得自信並改變命運。

據文匯報報導，丁星畢業於師範學院，考取了北京舞蹈學院中國舞考級教師資格證書，成為一名初中音樂教師，30年前她發現許多初中的孩子連基本音符都不認識，於是創辦洪湖文化藝術學校，「讓山區的孩子們從小與藝術結緣，能讓他們更加自信、陽光、快樂」。

丁星和學生們。（取材自上游新聞） 丁星帶領學生們放風箏。（取材自上游新聞）

現在，她創辦的洪湖文化藝術學校歌舞節目在長壽區遠近聞名，被譽為重慶的「放牛班」，還上過重慶春晚。「我們的孩子能歌善舞，只要是長壽區裡的舞蹈比賽，我們一般都能拿一等獎」。

她一手帶大的女孩君君（化名）去年就考取了重慶市川劇院。「這孩子練舞肯吃苦，身材頎長，是個舞蹈的好苗子。」孩子家裡並不富裕，丁星如同照顧自己女兒一樣，用自己的錢給她購買舞蹈服、舞蹈鞋、去城裡的車票等。

「被川劇院錄取後，她就走戲劇這條路了，畢業後直接在川劇院工作，是有編制的。她父母都非常窮，如此出身的農村女孩能有這樣好的命運，全靠她對藝術的熱愛和堅持，藝術改變了她的人生。」丁星熱淚盈眶地說。

另一位孤兒小渝剛上六年級，丁星也為她找了一個舞蹈老師，學習費用都由自己來付，丁星說「她沒有父母，是個孤兒，我就是她的媽媽」。丁星也總是苦口婆心地提醒這群留守山區的學生「「你們要比其他人更努力，才能擺脫窮的命運」。

丁星的獨生女在北京已經成家立業，數次邀請她一起去北京生活，可丁星仍決定繼續倒貼幾十萬（人民幣，下同）辦學。學校最多時有500多名學生，現只剩十分之一，經營早已入不敷出，教師們一個月兩、三千的工資都曾發不出來。 丁星與丈夫商量後，將自己長壽區的一套老房子賣了20餘萬元，自己和丈夫每月1萬多的退休金也全部放入學校財政。

「我已經68了，不在乎把養老錢都投入進來，學校就是我的家」，丁星說。學校目前已得到社會的幫助，一家遠在美國的企業不久前剛為舞蹈室裝修捐款了1.5萬元。如今丁星在村裡可謂「桃李滿天下」，是當地三代人的啟蒙老師。她說，「無論如何，我要堅持到送走最後一個孩子」，「這是我的人生使命」。