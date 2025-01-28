為妻做午飯 河南男9個月搭933次地鐵 網讚：三好男人

男子被評為「出行達人」。（取材自洛陽晚報）

河南 洛陽一名男子，9個月內搭乘多達933次地鐵，不僅被評為「出行達人」，還獲贈一台價值3萬多元（人民幣，下同，約4100美元）的電動汽車。而讓他堅持如此勤快地搭乘地鐵背後的原因，讓廣大網友們直呼羨慕和感動。

綜合洛陽晚報、香港 01報導，洛陽地鐵於2024年3月28日至12月22日，舉辦了「綠色出行聯盟」活動。在此期間，一名28歲男子搭乘地鐵933次，居全市第一，不僅被評為「出行達人」，還獲贈「全年大獎」奇瑞QQ冰淇淋電動汽車。

至於為何平均每月搭乘超過百次地鐵，男子笑稱，「主要是中午要回家一趟，給家裡人做飯」。他表示，自己是一名廚師，怕妻子一個人帶孩子太辛苦，抽不出時間做飯，怕妻子不好好吃飯身體吃不消，所以決定每天早上7點多起床做飯後上班，中午2點下班後回家做飯，下午再坐地鐵去上班，平均一天要坐4次地鐵。

對於自己獲贈電動汽車，男子表示非常激動和開心，「幾天接到工作人員電話時，還有點半信半疑。在同事們建議下，跑到附近地鐵站 客服中心，找工作人員核實後才確定自己就是那個幸運兒」。

事件引起網民熱議，「主要是擔心妻子」、「這老公真好啊」、「開車還不如坐地鐵快」、「深圳地鐵：送車模型是可以的」、「作為一個家庭的頂梁柱，為這個家庭的衣食住行撐起了一片天，好丈夫，好父親，好男人」。