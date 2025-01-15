湖北新娘婚禮秀肌肉 5伴娘3健身冠軍 網：新郎豈敢造次

新娘（後排中）和伴娘團秀出肌肉，其中有三人是世界健身冠軍。（取材自瀟湘晨報）

「3、2、1，上姊妹！」隨著一聲鈴響，五位身材姣好的伴娘團秀著滿身肌肉，出現在了影片的畫面中，據了解，她們當中有三個人都是世界健身冠軍；網友調侃「新郎應該不敢造次」。

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瀟湘晨報報導，史姓新娘表示，她是山西人，在湖北大學體育學院任教，同時還是一名國際運動健將，「和兩個世界冠軍本身是國家隊的隊友，一起集訓一起比賽，認識很多年了」。史女今年30歲，身邊很多朋友都已經結婚了，「所以選了兩個年紀比較小的，一個97年的，還有一個00年的，主要是關係好，經常一起比賽，所以就叫她們來參加我的婚禮當伴娘了」。據了解，伴郎團四人中的三個人也同樣是健身愛好者。

據報導，史女是2024年的世界健身模特兒錦標賽的全場冠軍，史女士表示，「我本身是學體育的，覺得練完以後身材挺漂亮的，所以就一直堅持到了現在」。史女士說自己的丈夫也是健身愛好者，「不是在健身房認識的，但也是關於健身這件事認識的」，史女的丈夫是健身房合夥人，同時也在擔任健身教練。

報導指出，史女平常在學校裡，也常和同學們打成一片，「我本身就是教健身的，很多同學都會來找我一起探討健身的問題」。面對網友的調侃「新郎肯定沒有叛逆期」，史女回應道，「新郎沒有叛逆期，因為我們倆的相處模式非常好」，史女還開玩笑地說，「老公也在健身，身材也很好，真打起來我也打不過他」。