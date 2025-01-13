買瘋了… 上海版「胖東來」開業首日 吸客流2.5萬人

上海首家「學習胖東來」自主調改店開業，首個周末便吸引大量客流。（取材自上觀新聞）

近日上海最鬧忙的地方，應該有剛開業的「學習胖東來」自主調改店。位於金山萬達廣場的永輝超市上海首家「學習胖東來」自主調改店開業，首個周末便吸引大量客流蜂擁而至。「現場人山人海，通道摩肩接踵，到處都要排隊。」一名住附近的阿姨發出感慨，很久沒有看到過這麽熱鬧的超市了。

上觀新聞報導，有人遠從市區開車幾十公里來嘗鮮。家住附近的袁女士說，「一進來像擠進了高峰期的地鐵站 一樣」。超市裡人山人海。消費者顯然都是有備而來，一邊看著網上購物攻略，一邊奔向各類「爆品」區域，DL燕麥片、DL洗衣液、永輝優選黑松露餅乾、永輝優選系列果汁等都是「網紅」產品，「買買買」絲毫不手軟，工作人員忙著補貨。熟食區也人氣爆棚，現烤現炸的土家鮮肉餅、特華得牛肉卷、甜腸、牛肉條等美味佳肴前排起長隊。

數據顯示，開業首日，永輝超市自主調改店客流超過2.5萬人次，帶動金山萬達廣場客流超過8萬人次。永輝超市上海南區區域營運總監羅昌介紹，前兩日爆品主要是胖東來自有品牌和永輝優選品牌，比如DL系列果汁、DL礦泉水、榴蓮千層和芋泥味紫米奶酪奶油罐等，此外，永輝優選詠悅匯小酌53度醬香型白酒、永輝優選黑松露火腿餅幹、永輝優選桃汁等都是多次補貨。

這家自主調改門店到處可看到紅色的橫幅。在生鮮區上方，掛的是「保留一線品牌和特色商品 商品結構達到胖東來的80%以上，保證品質優選 價格實在」。在場不少消費者覺得新鮮，「夠真誠」。與此前的永輝超市做對比，羅昌介紹，此次調改中，金山門店新增商品比例超過63%，調整後的商品結構接近胖東來商品結構的80%，進口商品占比達20%。

據報導，品質把控也是此次調改的核心。羅昌透露，此次調改選擇金山店，走的是「接地氣」的本地化路線。調改後門店對鮮食的時限管控也更為嚴苛，果切類產品推行「468原則」——切好後超過4小時八折、6小時六折、8小時下架。

永輝超市也學習了胖東來的服務。超市門口有一系列貼心服務：門店在入口處增設了顧客休息區，微波爐、自助飲水機、免費1小時的充電寶、身高體重測量儀、血壓計、視力檢查表、洗手池等便民設施一應俱全，同時還增加了寵物 寄存處和母嬰室。生鮮區裡，買肉還可以提供切絲切片服務，也讓不少消費者點讚。

貝恩咨詢報告顯示，2024年前三季度，線下渠道表現首次優於整體市場，線下渠道銷售額去年前三季度增長1.8%。這也意味著，線下零售業 的轉型發展依舊充滿機會。

而超市是格局變化最大的行業之一。2024年5月，永輝超市發布「初心計畫」，組建全國門店調改小組，將「胖東來」幫扶調改的優秀經驗與永輝超市自身經營相融合，在全國多個城市門店啟動「學習胖東來」自主調改工作。