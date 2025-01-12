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為救燙傷父 江蘇22歲女捐全部頭皮「全身的皮也願意」

中國新聞組／北京12日電
22歲劉女的一頭長髮被剃掉，以便割下頭皮捐給父親。（取材自紫牛新聞）
22歲劉女的一頭長髮被剃掉，以便割下頭皮捐給父親。（取材自紫牛新聞）

江蘇省一名47歲的劉姓男子因為上夜班時被濺出的鋼水燙傷，導致全身95％燒傷，需要植皮，他的22歲女兒為了幫助他，自願把自己的一頭長髮剃掉，割下全部頭皮捐給父親。醫師事先告知她捐獻頭皮後可能引起不良後果，但她說：「爸爸生我養我，只要能救爸爸，用我全身的皮我也願意」，孝順的心讓大家相當動容。

揚子晚報報導，去年12月27日凌晨，興化劉姓男子上班過程中被突然濺出的鋼水燙傷。同事將其送至南京醫科大學附屬泰州人民醫院燒傷整形科。科主任紀賡說，經檢查劉男渾身燙傷面積超過95%，燙傷程度深二度、深三度，屬特重度燒傷，隨時有生命危險。

值得慶幸的是，紀賡說，劉男因佩戴了安全帽，頭皮燒傷不嚴重，這給用其自身的頭皮給燙傷面植皮提供了可能。但頭皮面積畢竟有限，這時，劉男22歲的女兒小劉主動找到了他們，表示願意捐出自己的頭皮給父親。

「頭皮移植後出現不長頭髮或者斑禿的可能性不大，但不能完全排除，你要有思想準備。」面對醫師的提醒，小劉說「沒有關係」、「爸爸生我養我，只要能救爸爸，用我全身的皮我也願意」。

捐完頭皮後的劉女，現在頭上包著紗布，頭髮都沒了。（取材自紫牛新聞）
捐完頭皮後的劉女，現在頭上包著紗布，頭髮都沒了。（取材自紫牛新聞）

隨後，小劉的一頭秀髮被剃光，其頭皮被取成若干個豆米粒大的小塊，紀賡團隊為劉男施以第一次植皮術。紀賡指出，劉男接下來還要進行多次植皮手術，除取用其「新生」的頭皮，也可能再移植小劉頭皮一到兩次。

極目新聞報導，「女子取下全部頭皮救父親」的相關話題隨後登上熱搜，小劉的舉動也引發眾多網友點讚，她說，頭部現在有輕微痛感，但做好了再次為父親取皮的準備。

院方工作人員表示，此前兩次劉男植皮手術使用的是其他物料，而這次手術是第一次使用小劉的頭皮。小劉在手術前是滿頭的長髮，現在頭上包著紗布，頭髮都沒了。

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