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全球第1台…機械手臂泡咖啡 75秒端上一杯拉花拿鐵

記者潘維庭／綜合報導
昆明國際咖啡展日前在雲南昆明滇池國際會展中心開幕，圖為自動拉花機械臂吸引觀眾拍照。（中新社）
昆明國際咖啡展日前在雲南昆明滇池國際會展中心開幕，圖為自動拉花機械臂吸引觀眾拍照。（中新社）

中國發展智慧機器人融入各行業，也逐漸改變傳統製造業風貌。

央視新聞客戶端8日報導，有業者推出全球第1台，能夠用機械手臂做咖啡拉花的機器人，75秒就可以製作一杯拉花拿鐵，還可自訂圖案。目前在中國部分商圈、圖書館都可以看見這款設備，花20元（人民幣，下同），約台幣90元，就能方便買到一杯拉花咖啡。

報導稱，遨博智能科技首席執行官韓永光表示，這款機械臂「拉花機器人」，是一套控制系統，控制2組、各6個「關節」的機械手臂，實際上是同時控制12個「關節」在做不同的動作，75秒鐘就可以製作一杯拉花拿鐵。

韓永光也指，人做得好的環節，用人去做；機器做得好的環節，用機器人去做，實現了效率提升和人員的最優化。

另外在浙江義烏的一處新能源汽車公司製造基地，近2年隨著工業企業技術改造、設備更新需求不斷增加，公司也不斷接到訂單。引入機器人後，大大提高生產效率。

韓永光解釋，機械臂不是最終產品，但若把它放到新能源汽車的生產線上，就是生產汽車的機器人，機械臂能夠跟應用端的實際場景充分貼合，因此需要他們跟應用端聯合推出合理的方案。

報導也提到，遨博智能科技今年將推出農業採摘機器人、加油機器人。中國發展「新質生產力」，是因應經濟發展，老舊裝備改造、傳統產業轉型升級等大環境。

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