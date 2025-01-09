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中國12月物價指數放緩 年增0.1%符合市場預期

記者陳湘瑾／即時報導
中國國家統計局9日發布2024年12月份全國消費者物價指數（CPI）和生產者物價指數（PPI）數據，CPI按年增加0.1%，為去年4月以來最低增速。圖為消費者在江蘇省無錫市一家超市購買調味品。（新華社）
中國國家統計局9日發布2024年12月份全國消費者物價指數（CPI）和生產者物價指數（PPI）數據，CPI按年增加0.1%，為去年4月以來最低增速。圖為消費者在江蘇省無錫市一家超市購買調味品。（新華社）

中國國家統計局9日發布2024年12月份全國消費者物價指數（CPI）和生產者物價指數（PPI）數據。CPI按年增加0.1%，為去年4月以來最低增速，按月相比持平，均符合市場預期，2024年全年CPI比上年上漲0.2%。PPI按年下降2.3%，降幅比上月收窄0.2個百分點，按月相比下降0.1%，2024年全年PPI下降2.2%，降幅比上年收窄0.8個百分點。

中國國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀，CPI的部分，2024年12月消費市場運行總體平穩，天氣條件利於農產品生產儲運，鮮菜、鮮果價格分別下降2.4%和1.0%；豬肉供應充足，價格下降2.1%；非食品中，臨近元旦假期出行，娛樂和家庭服務需求增加，飛機票價格上漲4.6%，家政服務、電影及演出票價格分別上漲0.9%和0.7%；通信工具因部分品牌新款上市，價格上漲3.0%。

12月的CPI與2023年同期相比，豬肉和鮮菜價格分別上漲12.5%和0.5%，漲幅均有回落；鮮果、牛肉、羊肉、食用油和糧食價格降幅在1.3%—13.8%之間；非食品中，能源價格下降1.7%，金飾品價格上漲27.2%，燃油小汽車和新能源小汽車價格分別下降4.7%和6.0%，服務價格上漲0.5%。

PPI的部分，12月主要受部分行業進入傳統生產淡季、國際大宗商品價格波動傳導等因素影響。房地產、基建項目淡季陸續停工，鋼材需求有所回落，黑色金屬冶煉和壓延加工業價格下降0.6%；燃氣、電力需求季節性增加，燃氣生產和供應業價格上漲1.2%，電力熱力生產和供應業價格上漲0.9%；太陽能發電設備及元器件製造價格下降0.6%，鋰離子電池製造價格下降0.3%；新能源車整車製造價格上漲0.7%，航空相關設備製造價格上漲0.5%。

12月的PPI與2023年同期相比大部分均呈下降趨勢，石油煤炭及其他燃料加工業價格下降8.7%，石油和天然氣開採業價格下降6.2%，化學原料和化學製品製造業價格下降4.8%，農副食品加工業價格下降4.3%，非金屬礦物製品業價格下降3.0%，電氣機械和器材製造業價格下降2.1%，計算機通信和其他電子設備製造業價格下降1.9%，電力熱力生產和供應業價格下降0.7%。黑色金屬冶煉和壓延加工業價格下降9.5%，煤炭開採和洗選業價格下降8.0%，汽車製造業價格下降3.8%，降幅比上月分別擴大。

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