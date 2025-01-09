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出動運鈔車、劉強東在老家發錢啦 村民開三輪車來拉年貨

中國新聞組／綜合報導
年貨發放現場。（視頻截圖）
年貨發放現場。（視頻截圖）

京東集團創始人、董事局主席劉強東，日前再給老家光明村村裡1500戶村民發年貨，光現金紅包就發了1500萬（人民幣，下同，約204.5萬美元），加上電動車、冰箱等禮品總值超3000萬，特警護送千萬元現金運鈔車進村，大批村民拉來三輪車喜提「年貨」，熱鬧非凡。劉強東還給自己小學每位老師準備一人10萬元現金紅包，其中班主任計畫捐出，他說，這筆錢拿得很慚愧，「是『大強子』成就了我」。

香港01報導，劉強東向老家村民發送利市、年貨，現場還出動了運鈔車，相關畫面在網絡廣傳。從曝光的畫面中可以看見，年貨發放現場，運送現金的運鈔車抵達，還有專門的武裝押運人員護送，大批村民開心排隊領錢。 

載滿千萬現金的運鈔車。（視頻截圖）
載滿千萬現金的運鈔車。（視頻截圖）

劉強東兒時家境並不寬裕，當年離開村子去北京讀大學，全村的人湊了500元及76顆雞蛋給他，創業成功之後，他也知恩圖報，每年都回來發年貨、利市。今年，劉強東寫了一封信給村民，他在信中自稱「你們的大強子」。

另據九派新聞報導，今年72歲的光明村村民周先生說，自己超過60歲，不僅可以領年貨，還可以領1萬元現金。劉強東考上大學那一年，村裡人都很震驚，也很驕傲，「大家都很喜歡大強子，都說他有出息。」 

「非常高興，我準備了輛三輪車來拉年貨。」有一位正在排隊的村民稱自己和女兒一起來領年貨。

村民們開來電三輪拉年貨。（取材自九派新聞）
村民們開來電三輪拉年貨。（取材自九派新聞）

今年劉強東為光明村1500戶村民送出的年貨累計超5萬件，包括手機、堅果糧油、電動車、電冰箱、剃鬚刀、零食等眾多品類，僅運送年貨用到的京東物流車就有40台次左右。這些現金利市和年貨預估價值超3000萬，且為劉強東個人支付。

據報導，此次劉強東發給小學母校的每位老師一人10萬元的現金紅包。劉強東小學班主任林德茂老師，在接受了10萬元現金後表示，自己感覺很慚愧，作為小學老師沒有多少學問，只是一位啟蒙老師，他要把這筆錢捐出去，給有需要的人。

劉強東今年為以前他上小學時在校的所有老師，準備了每人10萬元的現金紅包。（視頻截...
劉強東今年為以前他上小學時在校的所有老師，準備了每人10萬元的現金紅包。（視頻截圖）

另據瀟湘晨報報導，芙蓉律師事務所主任陳平凡表示：根據現行稅法規定，個人接受贈與的現金屬於偶然所得，需要依法繳納個人所得稅。 在劉強東此次發放大額紅包的情況下，60歲以上的老人和小學老師們作為受贈人，屬個人贈與，收到現金紅包後需要按按照20%的稅率繳納個人所得稅。

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