湖北60歲男花15年收藏1.2萬奇石 寫成「石頭記」

楊學耕和他的石頭。（取材自極目新聞）

湖北襄陽旭東路深處的一處小院內，有一個耕雲牧石館。200多平方米房間裡，展出了萬餘方大大小小、色彩斑斕、形態各異的石頭，讓人驚歎不已，這些都是楊學耕的藏石。60歲的楊學耕自2010年與石頭結緣，15年來利用業餘時間，邊玩石頭邊記錄尋覓石頭的喜怒哀樂。至今已收藏石頭12000餘方，拍攝圖片15萬張，並寫下近50萬字的賞石散文隨筆專著「石頭記」。

據極目新聞報導，2010年3月的一個周末，楊學耕在好友三元邀約下前往十堰 鄖陽遊玩，在一些石頭玩家和石館裡觀賞石頭，姿態萬千的水墨石、釉光青、蠟石、陶石等讓楊學耕頗為震驚。從那以後，楊學耕和另外兩名好友形成三人組，每周末都在漢江江灘邊撿石頭。

他曾多次在酷暑中背扛著幾十公斤重的石頭，走一、兩公里的路；某次室外氣溫是攝氏零下5度，他為撿一塊不錯的石頭，情急之下脫掉衣服，只穿條短褲就跳下去把石頭撈了起來。「撈起石頭後，雙腿都凍得通紅，但心裡還是很歡喜。」

每方石頭都有精采或獨特故事。一塊取名為「小小鳥」的漢江水墨石，楊學耕配以歌詞：「我是一隻小小鳥，想要飛卻怎麼樣也飛不高…」他說，從石頭中能體悟不同的人生意境，看到人生百態。給石頭做底座也是有講究的，一般要結合石頭表達出的內涵，對應進行設計。他為1000塊奇石配了底座，花費約30萬元人民幣（約4萬美元）。

相比於清洗石頭，養護石頭有更多的技術活。楊學耕說，不同類型的石頭有不同保養方法。比如長江畫面石、漢江水墨石，偶爾用清水沖洗即可，而漢江蠟石和釉光青，一般性的養護是抹凡士林和BB油。楊學耕笑稱，盤養石頭就像女人化妝、保養一樣，有異曲同工之處。

藏石「飛黃騰達」。（取材自極目新聞）

「要問我為什麼癡迷石頭15年，至今仍然深愛？我的答案是，從石頭中感悟真善美的力量。」楊學耕拿起新出版的圖書「石頭記」，翻到401頁的「跋」，指著「石頭的真善美力量」八個大字說：「這就是我十多年的感悟」。