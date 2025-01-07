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湖南12生肖古壁畫「有貓無蛇」網：原來馬上是貓年了？

中國新聞組／綜合報導
湖南維山墓壁畫上的十二生肖沒有蛇，反而有貓。（取材自橙柿互動）
湖南維山墓壁畫上的十二生肖沒有蛇，反而有貓。（取材自橙柿互動）

農曆蛇年臨近，社交平台上一條「古代壁畫中12生肖圖有貓無蛇」的視頻引發關注。原來，湖南維山墓壁畫中的一部分「12生肖圖」有貓無蛇，其餘生肖動物與現代相同。網友笑稱：「屬蛇的人或許屬貓」、「原來馬上是貓年了？」

封面新聞報導，視頻中，湖南的維山墓壁畫上，排列十二個獸面人身的圖像。其頭部分別為猴、豬、雞、虎、馬、羊、狗、貓、牛、龍、鼠、兔，它們身著古代文官服飾，縉紳持笏。細心的網友發現，該12生肖中沒有蛇，但有貓，不少人評論「貍貓換太子，太子是蛇」。

目前，這些壁畫的複製品，正在湖南大學岳麓書院展覽。岳麓書院工作人員表示，這些古代壁畫裡面的內容或為當時的12生肖，不過，壁畫所屬的準確年代尚未確定，相關內容還在研究。

該工作人員稱，該壁畫於2006年在湖南新化被發現，後來這些壁畫被取下運往岳麓書院保管、研究。

早在2010年，相關媒體曾對維山墓壁畫12生肖進行揭祕。除了沒有蛇之外，12生肖的排列順序也與現在不同。對此，作為發掘壁畫的主要參與人，時任湖南大學岳麓書院教授的胡彬彬認為，現在的12生肖定型於宋代，宋代之前，不同地域與民族，其生肖習俗與主流的生肖文化相差很大，這也反證了壁畫的年代應在宋代以前。專家考證，其年代可能在晚唐五代時期，距今1300年左右。

湖南維山墓壁畫上的十二生肖沒有蛇，反而有貓。（取材自橙柿互動）
湖南維山墓壁畫上的十二生肖沒有蛇，反而有貓。（取材自橙柿互動）

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