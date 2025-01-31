「東方天鵝王國」 山東榮成推動文旅：缺啥補啥

煙墩角雪後。（取材自新京報）

冬雪時節，山東省威海榮成市俚島鎮煙墩角村海灣又「沸騰」了起來，近千隻大天鵝在海面上嬉戲高歌、恣意翱翔。作為亞洲最大的天鵝越冬棲息地之一，榮成素有「東方天鵝王國」美譽，不僅依靠自然生態美景打響了「天之盡頭·天鵝海岸」旅遊品牌，當地以「缺什麼就補什麼」積極推動文旅，讓這座「寶藏小城」抓住「流量密碼」成功「出圈」。

據新京報報導，「煙墩角成世界最佳旅遊鄉村」等詞條多次衝上熱搜榜，背後是當地發展相關產業，布局打好文旅全鏈條提升「組合拳」的成果。「我們把文旅康養產業鏈又細分為交通鏈、遊覽鏈、住宿鏈、餐飲鏈、康養鏈、購物鏈六個子鏈，每個子鏈都確定了發展的重點任務，互為補充、協同發展。」榮成市文化和旅遊局相關負責人表示。

煙墩角村趙姐漁家樂曬鮁魚乾。（取材自新京報）

例如，遊覽鏈上，成山歡樂海、石島鳳凰北岸露營基地等項目今年剛開業即成為遊客「新寵」；原本普通的小五隊·瑞澤海驛站「上新」粉色沙灘、文創集市等，立刻成為高端旅拍打卡點。住宿鏈上，數家星級標準酒店及高端民宿啟用，旺季入住率超九成。康養鏈上，2025年，榮成市將基本實現普通慢病本地就醫、本地拿藥，外地遊客健康養生、術後康復不出榮成。

香海·森林溫泉。（取材自新京報／景區供圖）

全鏈條提升帶來的是榮成文旅與康養的「雙向奔赴」和加速發展。近年來，榮成構建起覆蓋全季、全域、全齡的文旅康養產業體系。據統計，當地全年實施總投資 75.13億元（人民幣，下同，約10.26億美元）共47個在建重點項目已有32個投入使用，並赴南韓 開展專場推介，去年共迎來京津冀、長三角等地遊客500多萬人次，南韓遊客近5萬名。

「缺什麼就補什麼」是當地發展文旅的第一法寶，這來自當地對旅遊市場的動態分析。比如數據指出，「7至18歲和30至40歲兩個年齡段占遊客量50.8%，親子 遊是暑期遊客主力」，加強親子景區、趕海體驗、夜遊等；針對年輕潮玩群體、中老年康養群體，榮成市則相繼推出旅居服務升級行動等，在文旅部門引導下，愛蓮灣推出一站式定點康養服務，年新增營收1000萬元以上。