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跨年夜後…西湖長出五彩氣球樹 但為何一點都不浪漫？

中國新聞組／北京3日電
掛滿氣球的樹木。（取材自九派新聞）
掛滿氣球的樹木。（取材自九派新聞）

經過一夜的跨年狂歡，有民眾2日發現杭州西湖邊的樹上掛滿了跨年夜放飛的氣球，還有不少氣球掛在電線上，讓負責清理的環衛工人非常頭痛，清理一棵樹至少需要半小時。不少網友留言批評「不該放氣球跨年」、「建議給環衛工人加班費」。

來源：藍新聞

九派新聞報導，據現場的影片顯示，西湖邊的樹上掛滿了跨年夜放飛的氣球，還有不少氣球掛在電線上，有些氣球繩子纏得緊很難摘除，環衛工人只能搭登高車穿梭枝葉間摘除。

網友紛紛評論「到底誰想出來的放氣球」，稱沒必要用這種方式跨年吧，也有人認為「清理電線上的氣球可以理解，樹枝上的氣球不清理也沒關係吧」。

杭州市上城區綜合行政執法局工作人員表示，從1日起，環衛工人便開始清理氣球了，湖濱路步行街上的氣球數量較多、掛得也比較高，於是借了商場的登高車，讓工人搭乘登高車、升到一定高度後再人工清理，作業時確實比較麻煩，給他們增加了一些工作量。

對於網友提出的「跨年夜是否允許放飛氣球，掛在樹上的氣球能否不清理」疑問，其表示，應該沒有「跨年夜不允許放飛氣球」的相關規定，大家放飛氣球也是為了增加節慶的氛圍和儀式感。只能說有利有弊，對於環衛部門來說，肯定增加了負擔。

「這些氣球一直掛在樹上既影響美觀，也不太環保，過幾天氣球扁掉了就更難看了，如果遇上雨天，還容易被沖刷掉。」工作人員呼籲，建議大家以更綠色、更環保的方式跨年，避免對環境造成汙染。

來源：京視頻

報導指出，現場垃圾清理作業的工作人員陳立指出，湖濱路上掛有氣球的樹木有十多公尺高，相當於兩三層樓的高度。現在湖濱路上還有一百多個氣球，掛得多的樹上有30多個氣球，少的也有3、4個。每個氣球掛的地方和角度都不同，需要不斷挪動登高車的位置、調整高度和角度，清理一棵樹上的氣球至少需要半小時。

工作人員在摘除樹上掛著的氣球。（取材自九派新聞）
工作人員在摘除樹上掛著的氣球。（取材自九派新聞）

氣球 跨年

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